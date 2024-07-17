На восточных погранпунктах построят более прочные заграждения и ворота

Отмечается, что инфраструктура автомобильного погранперехода "Нарва" была построена 10 лет назад для целей мирного времени, и тогда никто не мог предвидеть, насколько осложнятся отношения с соседней страной. Сейчас Департамент полиции и погранохраны хочет обеспечить погранпункт новыми, более прочными шлагбаумами и воротами, которые при необходимости смогли бы остановить и автобус, например.

На Нарвском мосту также предусмотрены стационарные заграждения и ворота как для автомобилей, так и для пешеходов.

"Это, вероятно, также поможет в будущем лучше противодействовать так называемым гибридным атакам. Если существует угроза массовой иммиграции или захотят переправить этих лиц через границу, как это было в конце прошлого года группами, то это также поможет лучше предотвратить такие действия против нас или в нашем направлении", - рассказал руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.