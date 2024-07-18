Уже много сказано о том, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа изменит ход истории, точнее, о том, какие могут быть последствия этого инцидента.
Лаури Лаатс: Впишем хорошие взаимоотношения с Трампом в коалиционное соглашение
Очевидно, что это очень серьезное преступление и политически мотивированному насилию нет оправдания, но нельзя не отметить, что с большой долей вероятности предвыборная команда Трампа сможет превратить произошедшее в победу на ноябрьских выборах и скандальный бывший президент снова получит ключи от Белого дома. Произошедшее окажет непосредственное влияние и на политику Эстонии, поэтому новому правительству уже стоит задуматься о том, как наладить отношения с США под руководством Трампа.
Знаковый выбор времени
Возникшие в ходе предвыборной кампании вопросы о способности президента Байдена справляться со своими обязанностями - будь то пресловутые теледебаты или серьезная оговорка в именах на саммите НАТО - естественно, придали сторонникам и команде Трампа дополнительный импульс. На нынешнем этапе кампании наилучший для республиканцев сценарий разворачивался по мере того, как демократы начинали все более серьезно и открыто колебаться в отношении своего кандидата. Поэтому в последние недели Байден не мог рассказывать об успехах своего пребывания на посту, а должен был убеждать сторонников и общественность в том, что он справится.
Команда предвыборного штаба Трампа отреагировала, как и ожидалось, и начала использовать полученный козырь, показывая, насколько 78-летний (!) кандидат - молодой и активный человек по сравнению с Байденом. Попытка покушения значительно дополнила этот нарратив, ведь снимок Дональда Трампа с забрызганным кровью лицом и триумфально поднятым кулаком - один из лучших в политической фотографии. Трудно даже представить, какие эмоции этот снимок может вызвать у сторонников республиканцев, многие из которых уже считают Трампа чуть ли не идолом. Теперь к этому добавлено признание, что даже пули не сломили их кандидата.
"Новому правительству Эстонии уже стоит задуматься о том, как наладить хорошие отношения с США под руководством Трампа".Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
Однако уже упомянутые уникальные кадры оказались возможны потому, что Трамп в свойственной ему манере догадался триумфально вскинуть кулак. Вряд ли кто-то из телохранителей, живым щитом бросившихся на его защиту, шепнул ему это на ухо, поэтому Трамп за долю секунды решил, как использовать ситуацию, чтобы продемонстрировать свою силу. При всем трагизме произошедшего это сработало идеально.
Что будет дальше?
В реальности, конечно, не все так однозначно, ведь даже если случившееся будет умело использовано в политической кампании, тот факт, что Трамп едва избежал гибели, никуда не денется - такой опыт, безусловно, меняет человека. Пока же он выступил с обращением, подчеркнув, что Бог спас ему жизнь, и призвав народ к единству и не дать злу победить. Вероятно, в ближайшие недели и месяцы станет ясно, изменится ли и каким образом поведение Трампа в политике.
С одной стороны, у Трампа появляется шанс возвыситься до статуса народного мученика; с другой - в свете произошедшего Байден воспринимается как растущий символ миролюбия и необходимости поиска компромисса. Стратеги демократов и республиканцев тоже работают в поте лица, поскольку, как уже было сказано, реакция и шаги, которые последуют за попыткой покушения, будут решающими.
Без сомнения, республиканцы извлекли урок из беспорядков и нападения на Капитолий в январе 2021 года, тень чего преследует их по сей день. Масла в огонь (и работы сторонникам теории заговора), однако, добавляет тот факт, что, к сожалению, всего несколько дней назад Байден на одном из предвыборных мероприятий заявил, что прицел должен быть направлен на Трампа ("It´s time to put Trump in a bullseye"). Конечно, он имел в виду это в политическом и переносном смысле (и удостоился похвалы за сильное выступление), но теперь ситуация существенно изменилась, и контекст этих слов стал совсем другим.
Конечно, в политике никогда ничего нельзя сказать наверняка, но, оценивая текущую ситуацию, стоит в ходе коалиционных переговоров уделить время обсуждению того, как конструктивно и эффективно сотрудничать с 47-м президентом США Дональдом Джоном Трампом и его администрацией.