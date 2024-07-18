Лаури Лаатс: Впишем хорошие взаимоотношения с Трампом в коалиционное соглашение

Очевидно, что это очень серьезное преступление и политически мотивированному насилию нет оправдания, но нельзя не отметить, что с большой долей вероятности предвыборная команда Трампа сможет превратить произошедшее в победу на ноябрьских выборах и скандальный бывший президент снова получит ключи от Белого дома. Произошедшее окажет непосредственное влияние и на политику Эстонии, поэтому новому правительству уже стоит задуматься о том, как наладить отношения с США под руководством Трампа.

Знаковый выбор времени

Возникшие в ходе предвыборной кампании вопросы о способности президента Байдена справляться со своими обязанностями - будь то пресловутые теледебаты или серьезная оговорка в именах на саммите НАТО - естественно, придали сторонникам и команде Трампа дополнительный импульс. На нынешнем этапе кампании наилучший для республиканцев сценарий разворачивался по мере того, как демократы начинали все более серьезно и открыто колебаться в отношении своего кандидата. Поэтому в последние недели Байден не мог рассказывать об успехах своего пребывания на посту, а должен был убеждать сторонников и общественность в том, что он справится.