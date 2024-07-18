Кая Каллас: я горжусь тем, что мы дали старт реформе перехода на эстоноязычное образование

Мне пришлось приводить в порядок бюджет (что, отмечу, не довела до конца), однако те люди, которые в лучшие времена раздавали резервы, купаются в популярности. Так, например, последствиями разрушения пенсионной системы придется в будущем заниматься другим и ответственные за эти решения будут к тому времени давно забыты.

Одно важное изменение и решение, итог которого мне в роли премьер-министра не довелось увидеть, - переход на эстоноязычное образование. Мы положили этому начало в 2022 году и продолжили двигаться к этой цели как путем адаптирования законов, так и выделения бюджетных средств правительством Партии реформ, социал-демократов и "Eesti 200".

Это реформа, которую надо было осуществить еще несколько десятков лет назад. Тем не менее, этого не было сделано. Мы положили этому начало, и я надеюсь, что этот процесс будет завершен к 2030 году. Это один из гарантов безопасности Эстонии в будущем, и я горжусь, что мы дали этому переходу хороший старт.

(Приведено в сокращенном виде из поста в блоге Каи Каллас, посвященному уходу с должности премьер-министра)