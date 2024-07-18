ОДИН ВОПРОС Автомобильный налог будет действовать с нового года?

- Как правило, законопроекты в разных сферах не связывают между собой. Это означает, что если финансовая комиссия или пленум решат, что это особый случай, так как автомобильный налог достаточно долго обсуждали, я считаю, что для 99% налогоплательщиков это отмеченное президентом противоречие конституции ничего не изменит.