Рийгикогу начали снова рассматривать автомобильный налог, который президент пока не объявил. Член Рийгикогу центрист Владимир Белобровцев поинтересовался, начнет ли закон в случае его принятия с поправками действовать с 1 января, как того хочет правящий союз, если обычно между принятием закон и вступлением его в силу должно пройти полгода.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Автомобильный налог будет действовать с нового года?
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу АННЕЛИ АККЕРМАНН (Партия реформ):
- Как правило, законопроекты в разных сферах не связывают между собой. Это означает, что если финансовая комиссия или пленум решат, что это особый случай, так как автомобильный налог достаточно долго обсуждали, я считаю, что для 99% налогоплательщиков это отмеченное президентом противоречие конституции ничего не изменит.
Если мы достаточно быстро заново рассмотрим законопроект, то я думаю, что вступление закона о налоге на транспортные средства в силу 1 января является оправданным особым случаем. Но это решать пленуму Рийгикогу, я не могу ничего утверждать.