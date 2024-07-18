В этом году многоквартирные дома в Ида-Вирумаа получат поддержку на реновацию в размере почти 25 миллионов евро

Как и в случае с туром ходатайств, открытым в январе, ставки для тура ходатайств, открывающегося осенью, временно повышены. В случае полной реновации ставка поддержки составит 70%. Более высокой ставкой в 80% поощряются строительство лифтов и заводская реновация соседних домов. Также увеличена поддержка на подготовку строительного проекта и надзор со стороны владельца: в случае полной реновации - с 50 % до 70-80 % в зависимости от типа реновации.

Поскольку одной из целей меры является комплексное улучшение жилой среды Ида-Вирумаа, список поддерживаемых мероприятий и требований проекта также будет дополнен. В новом туре, в случае реновации соседних домов, поддерживаемые виды работ будут включать также благоустройство дворовых территорий между зданиями, в том числе озеленение и освещение.

Поскольку работы по реновации требуют все более комплексных решений и со временем становятся все более сложными, объемными и дорогостоящими, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) помогает квартирным товариществам организовать тендеры. EIS также предлагает возможность использования прямого кредита на реновацию многоквартирного дома - например, в случае, если банк не дает кредит.

По сравнению с другими уездами интерес квартирных товариществ Ида-Вирумаа к поддержкам на реновацию в предыдущие годы был исключительно низким. С целью улучшения ситуации государство решило выделить региону в чрезвычайном порядке 25 миллионов евро, чтобы запустить рынок реновации в Ида-Вирумаа. В дальнейшем поддержки будут предоставляться на обычных условиях, подтвердили в Министерстве климата.