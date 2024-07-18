Государство намерено выделить квартирным товариществам Ида-Вирумаа дополнительно 15 миллионов евро поддержки на реновацию многоквартирных домов. Это вдобавок к почти десяти миллионам евро, выделенным в начале года, большая часть которых уже распределена.
В этом году многоквартирные дома в Ида-Вирумаа получат поддержку на реновацию в размере почти 25 миллионов евро
Деньги поступают из Фонда справедливого перехода Европейского союза, чтобы частично компенсировать рост безработицы и бедности в Ида-Вирумаа, а также другой социально-экономический ущерб, вызванный климатической политикой ЕС, которая привела к постепенному отказу от сланцевой промышленности в уезде.
Согласно действующему плану, новый тур ходатайств откроется в конце сентября и предназначен будет для реновации многоквартирных домов. Дома, получающие поддержку, должны быть реновированы не позднее 31 августа 2026 года.
В первом туре поддержку на реновацию получили 20 многоквартирных домов в Ида-Вирумаа
- Первый тур заявок на финансирование из Европейского фонда восстановления и устойчивости в объеме 9,4 миллиона евро открылся в январе, и на данный момент поданы ходатайства на общую сумму 9,2 миллиона евро.
- Из них 7,8 млн евро запрошено на полную реновацию девяти многоквартирных домов в Силламяэ и волостях Йыхви, Тойла и Люганузе.
- На 1,4 млн евро планируется частично реновировать 11 многоквартирных домов в Нарве, Кохтла-Ярве и волостях Йыхви и Алутагузе.
Кристен Михал, который в течение последних нескольких недель занимал пост министра климата и является кандидатом на пост премьер-министра в следующем правительстве, отметил, что улучшению состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа уделялось особое внимание со стороны государства, поскольку потребность в реновации в этом регионе значительно выше, чем в других местах. "Мне приятно отметить, совместная с местными самоуправлениями информационная работа принесла свои плоды, поскольку поддержка на реновацию в размере 9,4 миллиона евро за полгода была практически полностью покрыта заявками. Среди квартирных товариществ Ида-Вирумаа растет желание улучшить свои жилищные условия, что является важным шагом для развития региона в целом", - сказал он.
Как и в случае с туром ходатайств, открытым в январе, ставки для тура ходатайств, открывающегося осенью, временно повышены. В случае полной реновации ставка поддержки составит 70%. Более высокой ставкой в 80% поощряются строительство лифтов и заводская реновация соседних домов. Также увеличена поддержка на подготовку строительного проекта и надзор со стороны владельца: в случае полной реновации - с 50 % до 70-80 % в зависимости от типа реновации.
Поскольку одной из целей меры является комплексное улучшение жилой среды Ида-Вирумаа, список поддерживаемых мероприятий и требований проекта также будет дополнен. В новом туре, в случае реновации соседних домов, поддерживаемые виды работ будут включать также благоустройство дворовых территорий между зданиями, в том числе озеленение и освещение.
Поскольку работы по реновации требуют все более комплексных решений и со временем становятся все более сложными, объемными и дорогостоящими, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) помогает квартирным товариществам организовать тендеры. EIS также предлагает возможность использования прямого кредита на реновацию многоквартирного дома - например, в случае, если банк не дает кредит.
По сравнению с другими уездами интерес квартирных товариществ Ида-Вирумаа к поддержкам на реновацию в предыдущие годы был исключительно низким. С целью улучшения ситуации государство решило выделить региону в чрезвычайном порядке 25 миллионов евро, чтобы запустить рынок реновации в Ида-Вирумаа. В дальнейшем поддержки будут предоставляться на обычных условиях, подтвердили в Министерстве климата.