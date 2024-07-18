Действующий чемпион Европы в метании диска словенец Кристьян Чех, который ранее также становился чемпионом мира, проведет в Йыхви генеральную репетицию перед Олимпийскими играми в это воскресенье, 21 июля, в 17.00 на соревнованиях, которые пройдут на стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви.
Действующий чемпион Европы проведет в Йыхви генеральную репетицию перед Олимпийскими играми
Организатор соревнований Мати Лиллиаллик рассказал, что словенский силач, тренирующийся в Эстонии в преддверии Олимпийских игр, решил провести свои последние соревнования перед самым важным событием сезона в это воскресенье в Йыхви. "Он подтвердил, что с нетерпением ждет возможности выступить на одном из своих любимых стадионов и надеется провести стабильные хорошие соревнования перед Играми", - сказал Лиллиаллик.
Соревнования в Йыхви были полезны
Личный рекорд Кристьяна Чеха - 71.86 метра - также был установлен на Международном вечере легкой атлетики в Йыхви в прошлом году. На тех же соревнованиях, состоявшихся в мае этого года, он с результатом 68.60 стал вторым после нового рекордсмена мира Миколаса Алекны из Литвы, но был явно доволен улучшающейся формой. Он сказал "Северному побережью", что ему всегда нравилось выступать в Йыхви. "Здесь красивый стадион, трибуны полны зрителей и они здорово поддерживают", - сказал он.
Через несколько недель после соревнований в Йыхви словенец стал чемпионом Европы с результатом 68.08, оставив позади Алекну и всех остальных участников. Теперь он намерен повторить аналогичную схему подготовки перед Олимпийскими играми в Париже. Если в Йыхви он проведет генеральную репетицию 21 июля, то на Олимпийских играх квалификационные соревнования пройдут 5 августа, а финал состоится 7 августа.
Если погодные условия будут благоприятными, вполне вероятно, что в Йыхви в преддверии Олимпийских игр Чех сможет метнуть диск дальше, чем на 70 метров. Его лучший результат в нынешнем сезоне - 70.48 был достигнут в Дохе в мае, что является третьим результатом в мировом рейтинге этого года после мирового рекорда Алекны 74.35 и достижения замбийского дискобола Алекса Роуза 71.48.
Вместе с действующим чемпионом Европы в Йыхви выступят и лучшие на данный момент дискоболы Эстонии: чемпион Эстонии Прийду Нийт, бронзовый призер чемпионата Эстонии Гевин Генро Паас, готовящийся к Паралимпийским играм Эгерт Йыэсаар и некоторые другие.
Дети могут опробовать легкоатлетические дисциплины
Хотя соревнования по метанию диска начнутся в Йыхви в воскресенье в 17.00, на стадионе имени Хейно Липпа стоит приехать на несколько часов раньше. В 15.00 в сотрудничестве с Эстонским легкоатлетическим союзом дети смогут ознакомиться и испытать себя себя в различных легкоатлетических дисциплинах. Помимо прочего, вместе с инструкторами можно будет попробовать свои силы и в более сложных технических видах, таких как прыжки с шестом и бег с барьерами. Всем участникам будут вручены дипломы.
Все желающие смогут спрогнозировать результат победителя в метании диска еще до начала соревнований. Трое самых точных прогнозиста получат бесплатный пакет посещения на двоих от отеля "Toila Spa" и футболку с автографом Кристьяна Чеха.
Для зрителей вход на стадион бесплатный.