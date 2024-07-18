Действующий чемпион Европы проведет в Йыхви генеральную репетицию перед Олимпийскими играми

Организатор соревнований Мати Лиллиаллик рассказал, что словенский силач, тренирующийся в Эстонии в преддверии Олимпийских игр, решил провести свои последние соревнования перед самым важным событием сезона в это воскресенье в Йыхви. "Он подтвердил, что с нетерпением ждет возможности выступить на одном из своих любимых стадионов и надеется провести стабильные хорошие соревнования перед Играми", - сказал Лиллиаллик.

Соревнования в Йыхви были полезны

Личный рекорд Кристьяна Чеха - 71.86 метра - также был установлен на Международном вечере легкой атлетики в Йыхви в прошлом году. На тех же соревнованиях, состоявшихся в мае этого года, он с результатом 68.60 стал вторым после нового рекордсмена мира Миколаса Алекны из Литвы, но был явно доволен улучшающейся формой. Он сказал "Северному побережью", что ему всегда нравилось выступать в Йыхви. "Здесь красивый стадион, трибуны полны зрителей и они здорово поддерживают", - сказал он.

Через несколько недель после соревнований в Йыхви словенец стал чемпионом Европы с результатом 68.08, оставив позади Алекну и всех остальных участников. Теперь он намерен повторить аналогичную схему подготовки перед Олимпийскими играми в Париже. Если в Йыхви он проведет генеральную репетицию 21 июля, то на Олимпийских играх квалификационные соревнования пройдут 5 августа, а финал состоится 7 августа.