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Власти Кохтла-Ярве устранили политического конкурента с должности главы муниципального предприятия

Ирина Кивисельг Эрик Гамзеев
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Денис Вершинин восемь лет работал в горуправлении Кохтла-Ярве, был вице-мэром по хозяйственным вопросам, в марте 2022 года выиграл конкурс на должность директора муниципального предприятия "OSK Grupp".
Денис Вершинин восемь лет работал в горуправлении Кохтла-Ярве, был вице-мэром по хозяйственным вопросам, в марте 2022 года выиграл конкурс на должность директора муниципального предприятия "OSK Grupp". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Власти Кохтла-Ярве отстранили от должности, исполнительного руководителя муниципального предприятия "OSK Grupp", которое уже много лет терпит убытки и в основном оказывает экономические услуги, Дениса Вершинина. Последний, являясь членом городского собрания, в настоящее время принадлежит к оппозиции.

Совет кохтла-ярвеского муниципального предприятия "OSK Grupp" на своем заседании 15 июля отозвал руководителя предприятия и члена правления Дениса Вершинина, назначив временно нового члена правления Александера Боброва. Причиной называют выявленные множественные недостатки в ходе аудиторской проверки.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело подтвердил, что во время аудита, проведенного главным ревизором Кохтла-Ярвеского горуправления Людмилой Тарасевич, было выявлено много недостатков, которые побудили принять решение о смене руководителя. Но он пока не готов комментировать ситуацию конкретно, так как в конце недели в горуправлении еще будут обсуждаться итоги проверки и дальнейшие действия.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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