Власти Кохтла-Ярве устранили политического конкурента с должности главы муниципального предприятия

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело подтвердил, что во время аудита, проведенного главным ревизором Кохтла-Ярвеского горуправления Людмилой Тарасевич, было выявлено много недостатков, которые побудили принять решение о смене руководителя. Но он пока не готов комментировать ситуацию конкретно, так как в конце недели в горуправлении еще будут обсуждаться итоги проверки и дальнейшие действия.