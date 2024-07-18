Власти Кохтла-Ярве отстранили от должности, исполнительного руководителя муниципального предприятия "OSK Grupp", которое уже много лет терпит убытки и в основном оказывает экономические услуги, Дениса Вершинина. Последний, являясь членом городского собрания, в настоящее время принадлежит к оппозиции.
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Власти Кохтла-Ярве устранили политического конкурента с должности главы муниципального предприятия
Совет кохтла-ярвеского муниципального предприятия "OSK Grupp" на своем заседании 15 июля отозвал руководителя предприятия и члена правления Дениса Вершинина, назначив временно нового члена правления Александера Боброва. Причиной называют выявленные множественные недостатки в ходе аудиторской проверки.