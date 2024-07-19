ПЕРЕДОВИЦА Кохтла-ярвеские руководители выстрелили себе в ногу

"Северное побережье" не берется судить, было расторжение его трудового договора обоснованно или нет. Городское муниципальное предприятие, которое восемь из последних десяти лет было в убытке и нанесло городу ущерб в общей сложности на миллион евро, заставляет поставить вопрос: зачем городу вообще нужно такое предприятие? За последние два года, что Вершинин возглавлял предприятие, убытки увеличились на более чем 300 000 евро.

Вопрос же заключается в том, что процесс отставки Вершинина является полнейшим провалом городских властей с точки зрения пиара. Зная, что речь идет о крупном муниципальном предприятии и о том, что Вершинин одновременно является оппозиционным политиком в горсобрании, было особенно важно сперва предъявить общественности сущностные причины, если таковые имеются, и только потом действовать.

Сейчас же его сняли и без конкурса успели назначить на должность нового человека, а объяснить причины намереваются позже.

Подобное поведение является выстрелом себе же в ногу, что только усиливает сложившееся о Кохтла-Ярве за последние десятилетия мнение, будто город нанимает на работу своих людей и отодвигает политических конкурентов. Данный случай подкрепляет это мнение. Даже при условии, что на самом деле причины заключаются в другом. Этот поступок совершенно противоположен тому, что говорил годами находившийся в оппозиции председатель горсобрания Эдуард Одинец.