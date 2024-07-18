В Пяйте создают школу для взрослых волонтеров

Руководитель известного в Эстонии коллектива "Goltsman Ballet" Мария Гольцман уже три года, приезжая в родной Ида-Вирумаа из столицы, заглядывает в Пяйтеский приют для животных, чтобы помочь его работникам ухаживать за животными, особенно любит лошадей. Настолько, что даже научила их танцевать - практически каждый День добра или другой праздник в этом уже довольно популярном месте (приют открыт Ксенией Клочковой в 2012 году) проходит необычное шоу балерин с лошадьми, которое никого не оставляет равнодушным.

- В моей студии занимаются и взрослые, которые, узнав о том, что я собираюсь в Пяйте, иногда просят взять с собой, - рассказывает Мария. - Беру, потому что знаю, что приюту всегда нужна помощь. Более десяти человек там побывали, а те, кто выступает с лошадьми, можно сказать, ездят регулярно - животное должно привыкнуть к артисту, и наоборот. У работников приюта не всегда хватает времени проводить индивидуально обучение, объяснять технику безопасности, а без этого невозможно. Поэтому мы решили попробовать организовать летний лагерь одновременно для всех заинтересованных. Главная цель - подготовить команду волонтеров, которые в любой момент смогут прийти на помощь постоянным сотрудникам парка.