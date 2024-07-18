В Пяйте создают школу для взрослых волонтеров

В приюте для животных в Пяйте с 19 по 21 июля пройдет первый трехдневный лагерь, в котором обучат ухаживать за домашними и дикими животными. Желающих поучаствовать оказалось даже больше, чем планировали инициаторы.
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Руководитель известного в Эстонии коллектива "Goltsman Ballet" Мария Гольцман уже три года, приезжая в родной Ида-Вирумаа из столицы, заглядывает в Пяйтеский приют для животных, чтобы помочь его работникам ухаживать за животными, особенно любит лошадей. Настолько, что даже научила их танцевать - практически каждый День добра или другой праздник в этом уже довольно популярном месте (приют открыт Ксенией Клочковой в 2012 году) проходит необычное шоу балерин с лошадьми, которое никого не оставляет равнодушным.