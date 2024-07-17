Запрещен въезд в Евросоюз автомобилей с белорусскими номерами

"В начале июля Евросоюз ужесточил санкции против Беларуси, чтобы ограничить возможности участия РБ в российской агрессии против Украины и предотвратить обход наложенных на Россию санкций через Беларусь. Санкции, введенные против РБ, включают, в частности, запрет на импорт в ЕС моторных транспортных средств с белорусскими номерными знаками.

Это означает, что через пограничные пункты Эстонии запрещен въезд транспортных средств с белорусскими номерными знаками, независимо от оснований пребывания их владельца или пользователя в Эстонии или Европейском союзе. В ограниченных случаях страны-члены ЕС могут сделать исключение, в том числе из гуманитарных соображений или в случае транспортного средства с дипломатическим номерным знаком", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Глава ведомства Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд в Евросоюз автомобилей с белорусскими номерными знаками является правильным, поскольку Беларусь напрямую помогает осуществлять российскую агрессию в Украине, а также поддерживает ее.

Аналогичное ограничение действует в Латвии и Литве.

Транспортное средство с белорусскими номерами, уже находящееся в Эстонии, должно быть перерегистрировано в срок от пяти дней до 12 месяцев, в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне не позднее, чем в течение шести месяцев, и необходимо уплатить налоги на импорт или подать заявку на освобождение от налогов.