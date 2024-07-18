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Штрафы за неправильную парковку выросли

Ирина Кивисельг
, журналист
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Автомобилю не место на газоне. Снимок иллюстративный.
Автомобилю не место на газоне. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 9 июля этого года предупредительные штрафы за неправильную парковку выросли - теперь нарушителям придется платить 40 евро, вместо 20, а в некоторых случаях еще в два раза больше.

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов сказал, что суммы выросли в связи с изменениями в Законе о дорожном движении. За парковку транспортного средства в запрещенном месте или за нарушение порядка или способа парковки налагается штраф в размере 40 евро, а если ситуация представляет опасность для других участников дорожного движения или существенно мешает движению транспорта, то штраф составит 80 евро.

- С начала текущего года мы выписали 110 предупредительных штрафов, и это значительно меньше, чем в соответствующий период прошлого года, - констатирует он. - Это радует, надеюсь, что водители теперь будут еще более внимательными.

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