Штрафы за неправильную парковку выросли

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов сказал, что суммы выросли в связи с изменениями в Законе о дорожном движении. За парковку транспортного средства в запрещенном месте или за нарушение порядка или способа парковки налагается штраф в размере 40 евро, а если ситуация представляет опасность для других участников дорожного движения или существенно мешает движению транспорта, то штраф составит 80 евро.