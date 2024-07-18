РАССЛЕДОВАНИЕ Нарва столкнулась с невменяемым вандалом, грубо реагирующим на отремонтированные здания

Согласно эстонскому законодательству, прокуратура не может предъявить обвинение лицу в таком состоянии и привлечь его к ответственности. Применить к мужчине принудительное лечение результаты экспертизы также не позволили. Прокуратура, как сказал Тыниссон, была в ситуации, когда привлечь человека к ответственности или повлиять на него с помощью лечения в рамках уголовного процесса было невозможно. Так что после получения результатов экспертизы уголовное дело пришлось прекратить, а 20 июня мужчина вышел из-под ареста на свободу.

…И тут же взялся за старое

На следующий же день, 21 июня, прокуратура, по словам прокурора Прийта Тыниссона, сообщила Нарвской горуправе об освобождении мужчины, чтобы местные власти могли предотвратить совершение им новых противоправных действий. Прокурор обратился к мэрии с просьбой использовать все имеющиеся возможности для обеспечения мужчине контролируемой среды проживания и, при необходимости, психиатрического лечения.

Однако уже 4 июля прокуратуре пришлось возбудить новое уголовное дело в отношении этого мужчины, которое в настоящее время в процессе производства. В период с 26 июня по 8 июля, то есть до дня нового ареста вандала, полиции сообщали о 14-ти случаях, когда в здания и экраны бросали камни с целью повреждения этого имущества.