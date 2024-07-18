Правоохранительные органы не могут ничего сделать с мужчиной, который с прошлого года в Нарве швыряет камни в фасады и окна школ и прочих зданий, а также в инфоэкраны. Ущерб нанесен уже под 50 тысяч евро, и это не конец. Вандала экспертиза признала невменяемым, то есть неподсудным. Нарвская горуправа же пока не горит рвением заниматься этим явно нездоровым горожанином.
РАССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Нарва столкнулась с невменяемым вандалом, грубо реагирующим на отремонтированные здания
Нарвская Кесклиннаская школа, здание которой только что прошло двухлетний курс полной реновации и стало новым украшением центра города, в конце июня была сильно встревожена: к школе регулярно приходит некий немолодой мужчина, кидает камни в большие новые окна и убегает. Это увидели при помощи камер видеонаблюдения дежурные школьные работники. Те события и реакцию на них в самой школе "Северное побережье" описало в начале июля.
Спустя непродолжительное время полиция и прокуратура подтвердили газете, что тот мужчина, кидавшийся камнями в новые школьные окна, давно знаком правоохранительным органам. И с ним всё непросто.
Человек признан невменяемым
В конце июня и начале июля полиция трижды получала сообщения о том, что кто-то бросал камни в окна Нарвской Кесклиннаской школы. Наконец, 4 июля полиции удалось установить и задержать 41-летнего мужчину, подозреваемого в порче и уничтожении имущества.
Этот подозреваемый уже был известен как полиции, так и прокуратуре, что подтвердил прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Тыниссон. Вандал впервые арестовывался по подозрению в порче фасадов зданий нынче в мае, когда в полицию поступило сообщение о девяти таких случаях. По собранным на тот момент свидетельствам ущерб составлял почти 40 тысяч евро.
- Менее чем через месяц после того ареста проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый не был вменяем во время совершения действий по порче фасадов. Это означает, что во время совершения деяний он не осознавал их противоправность и не мог контролировать свое поведение, - сообщил Тыниссон.
Согласно эстонскому законодательству, прокуратура не может предъявить обвинение лицу в таком состоянии и привлечь его к ответственности. Применить к мужчине принудительное лечение результаты экспертизы также не позволили. Прокуратура, как сказал Тыниссон, была в ситуации, когда привлечь человека к ответственности или повлиять на него с помощью лечения в рамках уголовного процесса было невозможно. Так что после получения результатов экспертизы уголовное дело пришлось прекратить, а 20 июня мужчина вышел из-под ареста на свободу.
…И тут же взялся за старое
На следующий же день, 21 июня, прокуратура, по словам прокурора Прийта Тыниссона, сообщила Нарвской горуправе об освобождении мужчины, чтобы местные власти могли предотвратить совершение им новых противоправных действий. Прокурор обратился к мэрии с просьбой использовать все имеющиеся возможности для обеспечения мужчине контролируемой среды проживания и, при необходимости, психиатрического лечения.
Однако уже 4 июля прокуратуре пришлось возбудить новое уголовное дело в отношении этого мужчины, которое в настоящее время в процессе производства. В период с 26 июня по 8 июля, то есть до дня нового ареста вандала, полиции сообщали о 14-ти случаях, когда в здания и экраны бросали камни с целью повреждения этого имущества.
- На этот раз подозреваемому будет проведена комплексная экспертиза, которая, надеемся, даст более детальные ответы о состоянии человека и позволит государству действовать таким образом, чтобы восстановить чувство безопасности в обществе, - говорит прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Тыниссон. - Мы должны быть готовы и к ситуации, когда прокуратура не сможет повлиять на подозреваемого в рамках уголовного дела, поэтому необходимые решения должны быть найдены местными властями.
Согласно доказательствам, собранным в рамках уже двух уголовных дел, есть основания считать, что с последних месяцев 2023 года по июль 2024 года этот мужчина 23 раза повреждал фасады зданий и экраны в Нарве. Он неоднократно бросал камни в несколько зданий, в том числе Нарвскую Кесклиннаскую школу, а также другие недавно отремонтированные многоквартирные дома. Ущерб, уже установленный следствием, превышает 50 тысяч евро, но эта сумма наверняка еще вырастет в ходе текущего расследования, как отметили в прокуратуре.
Нарвский чиновник умывает руки
В Нарвской горуправе пока, кажется, безучастно взирают на то, как развивается судьба мужчины, неспособного отвечать за свои действия. Прокуратура в июне просила местные власти принять меры, чтобы обезопасить этого горожанина и помочь ему, но этим никто из городских чиновников не занимался, так что не отвечающий за свои поступки вандал снова угодил за решетку.
В Нарвском департаменте социальной помощи городской врач Андрей Антонов, временно исполняющий обязанности директора, заявил "Северному побережью", что не знает, о ком и о чем идет речь. "Я не знаю, что за человек бросает камни", - сказал Антонов, выказывая отсутствие интереса к общению с журналистом. "У нас нет информации про тех людей, которые бросают камни", - заявил нарвский чиновник.
- Для этого есть правоохранительные органы, а не социальная служба. Человека можно направить на принудительное лечение решением суда, если он совершил криминальное преступление, в рамках уголовного делопроизводства, - сказал Антонов, утверждающий, что полиция ничего не сообщала про кого-то, кто кидает камни в здания.
В другие детали истории чиновник, отвечающий за социальную помощь в Нарве, вдаваться не стал и интереса не проявил.