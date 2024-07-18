ФОТОГАЛЕРЕЯ Движение через границу в Нарве останавливали на два часа из-за подозрительных чемодана с сумкой

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Вилле Рянника, около 14.00 полицейские заметили на Петровской площади в Нарве чемодан с сумкой. "Поскольку никто из находившихся поблизости людей не признал чемодан своим, для обеспечения безопасности было принято решения обозначить зону опасности на Петровской площади и оградить ее лентой. Людей эвакуировали, на место вызвали саперов", - описал оперативный дежурный.

Саперы начали проверять чемодан с сумкой, а поскольку Нарвский погранпункт попадал в зону опасности, пересечение границы было временно приостановлено в обоих направлениях.

Также было было закрыто движение пешеходов по Петровской площади, части улицы Пушкина, не работала автобусная остановка "Петровская площадь".

Поскольку движение через погранпункт было закрыто, на прилегающих улицах и во дворах скопились за два часа сотни людей, ждущих открытия границы.

Ограждения начали снимать в 16.15, когда чемодан с сумкой наконец проверили в том числе с помощью служебной собаки.

Как только стали убирать оградительную ленту, десятки людей с чемоданами буквально бегом ринулись к дверям погранпункта. Там, следовательно, создалось гигантское столпотворение. В этой напряженной суматохе полицейские продолжали следить за соблюдением правопорядка.

Вилле Ряник позднее сообщил, что за те два часа, что была оцеплена территория у Нарвского погранпункта, саперы проверили чемодан с сумкой - и ничего опасного в них не обнаружили. Там были только одежда и личные вещи.

Полиция также установила владельца чемодана - женщину, забывшую вещи на тротуаре. Так что в этом случае речь шла о простой человеческой ошибке.