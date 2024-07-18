Вторые сутки ищут потерявшуюся пожилую нарвитянку

В полицию сообщили, что нарвитянка Любовь ушла из дома в неизвестном направлении утром 17 июля, и с тех пор близкие не могут ее найти. Телефон женщины остался дома.

Полиция проверила различные районы и больницы Нарвы, но женщина пока не нашлась. Полицейские продолжают сбор информации для выяснения возможных мест ее пребывания. К поискам также привлечены волонтеры.

При передвижении Любовь использует трость. Рост женщины - 155 см, она среднего телосложения, волосы седые. При уходе из дома на Любови была надета белая блузка, темно-синяя длинная юбка и белая панама, как это видно на предоставленном полицией кадре с записи камеры видеонаблюдения.

Ljubovi riietus kodust lahkumise ajal. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Любови, сообщить об этом по телефону 112.