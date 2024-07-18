Васкнарвская смотровая вышка будет готова следующим летом

Волость Алутагузе получила поддержку из Причудской программы на снос старой пограничной сторожевой вышки и строительство новой, и начала поиски строителя.

Из двух фирм, подавших заявки на участие в тендере, лучшей была признана "RMK-Invest", запросившая за работу 42000 евро, что покрывало сметную стоимость проекта. Другая фирма запросила за ту же работу в два с половиной раза больше.

Строительная фирма должна сначала подготовить базовый проект, затем снести старую вышку и реконструировать ее фундамент. На том же фундаменте будет построена новая вышка с двумя или тремя платформами, последняя из которых будет на высоте около восьми метров.

Работы должны быть завершены через 12 месяцев.

Васкнарвскую пограничную вышку волость Алутагузе рассматривала в качестве будущей вышки для наблюдения за птицами еще пять лет назад, когда она была включена в проект оформления деревни Васкнарва. В то время целевое назначение вышки определялось как сооружение внутренней обороны или Сил обороны, которым управляло акционерное общество "Riigi Kinnisvara".

Год спустя волость приобрела этот участок площадью 111 квадратных метров вместе с вышкой за 990 евро, а этой весной подала заявку на получение поддержки из Причудской программы на снос старой вышки и строительство новой.

Крыша и ограждения новой вышки будут сделаны из дерева, а несущая конструкция - из металла, так как он дольше прослужит во влажном климате.

Помимо прекрасных видов, на вышке планируют предоставлять информацию о регионе: на ней будут размещены инфостенды о местных растениях, животных и птицах, а на верхней платформе - указание, в каком направлении располагаются какие достопримечательности.

Новая вышка также должна заинтересовать любителей наблюдать за пернатыми, поскольку здесь в изобилии обитают перелетные птицы.