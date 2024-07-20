Сб, 20.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ОПРОС Будете ли скучать по ушедшей из эстонского правительства Кае Каллас?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Copy
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Riigikantselei
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Реа ТАММ, пенсионер, юрист:

- Буду скучать. Она красивая, умная и интеллигентная женщина. Не думаю, что она плохо справилась, просто вначале всегда надо поучиться, получить опыт. Возможно, ее начало в качестве премьер-министра получилось не очень, но думаю, что она сделала выводы и пошла бы дальше более уверенно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ольга АРИК, специалист по образованию:

- Не буду. Не знаю ее лично, но пока она была у власти, ничего хорошего не вспомнится. По себе ощущаю, как постоянно ухудшалось качество жизни. Ни у кого нет веры в завтрашний день, нет уверенности, будет ли работа... Налоги растут, и постоянное чувство беспокойства.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Владимир АГАФОНОВ, пенсионер:

- А что мне по ней скучать? Не буду, надоела она. Все ругают это правительство, не только я, а очень большой процент жителей страны. Понятно, что не все было в ее власти, но что хорошего она сделала?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ээви АНГЕР, работающий пенсионер:

- Буду. Потому что Кая Каллас - действенный человек, такой же активный, как я, и мне это нравится. Может, она в чем-то и ошибается, но с кем не случается? Все мы люди.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Арго СООЛЕП, преподаватель:

- Абсолютно нет, потому что нам не нужен такой политик, который не умеет выражаться, обманывает, хамит... Считаю, что ее место не в политике, а в лучшем случае на каком-то производстве.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх