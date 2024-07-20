ОПРОС Будете ли скучать по ушедшей из эстонского правительства Кае Каллас?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Реа ТАММ, пенсионер, юрист: - Буду скучать. Она красивая, умная и интеллигентная женщина. Не думаю, что она плохо справилась, просто вначале всегда надо поучиться, получить опыт. Возможно, ее начало в качестве премьер-министра получилось не очень, но думаю, что она сделала выводы и пошла бы дальше более уверенно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга АРИК, специалист по образованию: - Не буду. Не знаю ее лично, но пока она была у власти, ничего хорошего не вспомнится. По себе ощущаю, как постоянно ухудшалось качество жизни. Ни у кого нет веры в завтрашний день, нет уверенности, будет ли работа... Налоги растут, и постоянное чувство беспокойства.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир АГАФОНОВ, пенсионер: - А что мне по ней скучать? Не буду, надоела она. Все ругают это правительство, не только я, а очень большой процент жителей страны. Понятно, что не все было в ее власти, но что хорошего она сделала?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ээви АНГЕР, работающий пенсионер: - Буду. Потому что Кая Каллас - действенный человек, такой же активный, как я, и мне это нравится. Может, она в чем-то и ошибается, но с кем не случается? Все мы люди.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Арго СООЛЕП, преподаватель: - Абсолютно нет, потому что нам не нужен такой политик, который не умеет выражаться, обманывает, хамит... Считаю, что ее место не в политике, а в лучшем случае на каком-то производстве.