Яна Кучинская: Баня придаст импульс туризму Эстонии

Эстония хорошо известна как цифровое государство с благоприятной для стартапов средой. Мы тоже прошли этот путь, шаг за шагом создавая свою историю. Многие эстоноземельцы внесли свой вклад в рождение и распространение этой истории. Почему бы истории эстонской бани не стать еще одним кусочком пазла, соединяющего Эстонию с остальным миром? Действительно, другие народы, особенно наши северные соседи, также преуспели в культуре бани. Но мы не одиноки в привлечении цифровых кочевников и стартапов.

Сейчас наступил момент, когда эстонская баня может, так сказать, просунуть ногу в дверь. Почему бы Эстонии не стать мировой Меккой для банных ретритов, подобно тому как Бали является раем для йогов или Сантьяго-де-Компостела - излюбленным местом паломников, ищущих душевного спокойствия? Чтобы сделать это реальностью, необходимо прямо сейчас придать импульс, чтобы уже запущенный мяч набирал обороты. Распространение истории о нашей культуре бани по всему миру поможет привлечь в Эстонию туристов, заинтересованных в полезном для здоровья отдыхе.

Рост известности эстонской бани поможет нашим людям приобщиться к одному из растущих мировых туристических трендов - велнес-туризму. В этом году рынок велнес-туризма, по прогнозам, преодолеет отметку в триллион долларов, прирастая более чем на 15% каждый год в течение последних пяти лет.