В последние годы эстонская баня все чаще привлекает внимание мировой общественности: наши банные традиции, прошедший Год бани и банные марафоны освещаются в крупнейших международных СМИ. Много говорят об асе футбола Дэвиде Бекхэме и других звездах, купивших в Эстонии баню-иглу. Вишенкой на торте, конечно же, стал международный успех документального фильма о бане Анны Хинтс "Сестринство бани по-чёрному" и множество престижных наград, которые он получил.
Яна Кучинская: Баня придаст импульс туризму Эстонии
Эстония хорошо известна как цифровое государство с благоприятной для стартапов средой. Мы тоже прошли этот путь, шаг за шагом создавая свою историю. Многие эстоноземельцы внесли свой вклад в рождение и распространение этой истории. Почему бы истории эстонской бани не стать еще одним кусочком пазла, соединяющего Эстонию с остальным миром? Действительно, другие народы, особенно наши северные соседи, также преуспели в культуре бани. Но мы не одиноки в привлечении цифровых кочевников и стартапов.
Сейчас наступил момент, когда эстонская баня может, так сказать, просунуть ногу в дверь. Почему бы Эстонии не стать мировой Меккой для банных ретритов, подобно тому как Бали является раем для йогов или Сантьяго-де-Компостела - излюбленным местом паломников, ищущих душевного спокойствия? Чтобы сделать это реальностью, необходимо прямо сейчас придать импульс, чтобы уже запущенный мяч набирал обороты. Распространение истории о нашей культуре бани по всему миру поможет привлечь в Эстонию туристов, заинтересованных в полезном для здоровья отдыхе.
Рост известности эстонской бани поможет нашим людям приобщиться к одному из растущих мировых туристических трендов - велнес-туризму. В этом году рынок велнес-туризма, по прогнозам, преодолеет отметку в триллион долларов, прирастая более чем на 15% каждый год в течение последних пяти лет.
"Почему бы Эстонии не стать мировой Меккой для банных ретритов, подобно тому как Бали является раем для йогов или Сантьяго-де-Компостела - излюбленным местом паломников, ищущих душевного спокойствия?"Яна Кучинская, менеджер "Visit Estonia" по работе с иностранными СМИ
Кто же такой велнес-турист? Это человек, который ищет способы улучшить свое психическое и/или физическое здоровье во время путешествий: посещает спа и ретриты, принимает процедуры и массажи, занимается пешим туризмом, велоспортом, водными видами спорта. Часто такие люди ищут эксклюзивные возможности уединиться на природе от всех и вся.
Велнес-туристы обычно тратят во время путешествий значительно больше, чем обычные туристы, - согласно недавним исследованиям, средний международный велнес-турист тратит во время поездки в среднем аж на 40% больше, чем обычные путешественники. Среди них больше людей среднего и старшего возраста, чаще женщины, которые имеют доход выше среднего и готовы тратить больше, чтобы побаловать свое тело и душу. Помимо собственного здоровья, для них часто важны устойчивость и экологический след, который они оставляют.
Среди европейских стран лидируют в сфере велнес-туризма альпийские страны - Германия, Франция, Австрия и Швейцария. Почему бы Эстонии не занять место рядом с ними как маленькой стране, у которой нет больших гор, но есть уединенная нетронутая природа, размеренный темп жизни и особенные места размещения, часто с баней.