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Потерявшаяся в Нарве пожилая женщина обнаружена в больнице

Северное побережье
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Полиция Эстонии. Фото иллюстративное.
Полиция Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Ушедшую из дома утром 17 июля Любовь объявили в розыск в четверг, когда обеспокоенные отсутствием информации о ней родственники сообщили в полицию.

"Мы рады сообщить, что женщина найдена. Выяснилось, что она ушла из дома и ей стало плохо. Скорая помощь доставила его в больницу в другом регионе. Она находится под наблюдением врачей", - сообщил в пятницу Департамент полиции и погранохраны. 

Полиция выражает благодарность волонтерам, которые помогали в поисках.

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Нарва
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