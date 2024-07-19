Ушедшую из дома утром 17 июля Любовь объявили в розыск в четверг, когда обеспокоенные отсутствием информации о ней родственники сообщили в полицию.
Потерявшаяся в Нарве пожилая женщина обнаружена в больнице
"Мы рады сообщить, что женщина найдена. Выяснилось, что она ушла из дома и ей стало плохо. Скорая помощь доставила его в больницу в другом регионе. Она находится под наблюдением врачей", - сообщил в пятницу Департамент полиции и погранохраны.
Полиция выражает благодарность волонтерам, которые помогали в поисках.