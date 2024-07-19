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Электростанцию в Аувере закрыли на техобслуживание

Северное побережье
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Сланцевые электростанции и заводы масел "Eesti Energia" расположены в деревне Аувере на территории города Нарва-Йыэсуу.
Сланцевые электростанции и заводы масел "Eesti Energia" расположены в деревне Аувере на территории города Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov

Плановая остановка станции в Аувере на полтора месяца будет компенсирована работой восьмого энергоблока Эстонской электростанции и не сильно повлияет на стоимость электроэнергии, сообщает rus.err.

- У этого энергоблока себестоимость немного выше, чем у "Аувере", но думаю, что влияние на цены именно в летний период, когда общее потребление низкое, не должно быть существенным, - сказал руководитель Enefit Power Андрес Вайнола.

Он также выразил надежду на то, что с сентября Аувереская станция будет круглогодично работать до следующего планового обслуживания, которое назначено на лето 2025 года.

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Нарва
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