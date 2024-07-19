Плановая остановка станции в Аувере на полтора месяца будет компенсирована работой восьмого энергоблока Эстонской электростанции и не сильно повлияет на стоимость электроэнергии, сообщает rus.err.
Электростанцию в Аувере закрыли на техобслуживание
- У этого энергоблока себестоимость немного выше, чем у "Аувере", но думаю, что влияние на цены именно в летний период, когда общее потребление низкое, не должно быть существенным, - сказал руководитель Enefit Power Андрес Вайнола.
Он также выразил надежду на то, что с сентября Аувереская станция будет круглогодично работать до следующего планового обслуживания, которое назначено на лето 2025 года.