Выходные будут дождливыми, но теплыми

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, на северо-востоке страны - дожди. Ветер северо-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру немного ослабеет. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-25 градусов тепла.