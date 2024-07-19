Эстония планирует закрывать на ночь также и южные рубежи

Изменения не коснутся железнодорожного пункта пропуска в Койдула.

Согласно предложению Министерства финансов, пункт пропуска в Лухамаа предлагается оставить открытым с 7:00 до 19:00 только для проезда на транспорте.

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, в июле пограничный переход Лухамаа пересекали в среднем 1050 человек в сутки, из них 290 переходили границу пешком. 25% пересекающих границу - граждане России. Доля граждан Эстонии, пересекавших границу, составляла 12%. Чиновники считают, что в отличие от тех граждан Эстонии, которые живут вблизи КПП в Койдула, у пользующихся услугами КПП в Лухамаа местных жителей нет веских причин, побуждающих их пересекать границу, таких как семейные или культурные связи, или же работа.

По сообщению Минфина, ограничение необходимо для усиления контроля за подсанкционными товарами, а также для обеспечения безопасности движения.

Министр финансов Март Вырклаэв напомнил, что Финляндия, Латвия и Литва уже закрыли свои сухопутные пограничные переходы с Россией и Беларусью.

- Это означает, что наши КПП в Койдула и Лухамаа являются "окнами в Европу", через которые продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии ей способствовать, - сказал министр.

Министр финансов Март Вырклаэв пояснил, что необходимость изменений обусловлена ​​ситуацией с безопасностью в Европе и российской военной агрессией против Украины.

- Пересмотр режима работы пограничных пунктов вытекает из подтвержденного эстонским государством в апреле 2022 года принципа о том, что экономические отношения с Россией должны быть сведены к минимуму, а также из санкционной политики, принятой в прошлом году, - сказал Вырклаэв.

При этом он признал, что на уровне местных самоуправлений есть разные мнение относительно этой инициативы. "Но, к сожалению, сегодняшняя ситуация не оставляет нам другого выхода, кроме как ограничить передвижение на границе - мы не можем помогать российской торговле и должны думать о безопасности нашего народа и страны", - заявил Вырклаэв.