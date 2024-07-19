Согласно предложению Министерства финансов, направленному на обсуждение правительству, пограничный переход в Койдула будет открыт только в дневное время, а проход через пункт в Лухамаа планируют закрыть для пешеходов.
Эстония планирует закрывать на ночь также и южные рубежи
Изменения не коснутся железнодорожного пункта пропуска в Койдула.
Согласно предложению Министерства финансов, пункт пропуска в Лухамаа предлагается оставить открытым с 7:00 до 19:00 только для проезда на транспорте.
По данным Департамента полиции и пограничной охраны, в июле пограничный переход Лухамаа пересекали в среднем 1050 человек в сутки, из них 290 переходили границу пешком. 25% пересекающих границу - граждане России. Доля граждан Эстонии, пересекавших границу, составляла 12%. Чиновники считают, что в отличие от тех граждан Эстонии, которые живут вблизи КПП в Койдула, у пользующихся услугами КПП в Лухамаа местных жителей нет веских причин, побуждающих их пересекать границу, таких как семейные или культурные связи, или же работа.
По сообщению Минфина, ограничение необходимо для усиления контроля за подсанкционными товарами, а также для обеспечения безопасности движения.
Министр финансов Март Вырклаэв напомнил, что Финляндия, Латвия и Литва уже закрыли свои сухопутные пограничные переходы с Россией и Беларусью.
- Это означает, что наши КПП в Койдула и Лухамаа являются "окнами в Европу", через которые продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии ей способствовать, - сказал министр.
Министр финансов Март Вырклаэв пояснил, что необходимость изменений обусловлена ситуацией с безопасностью в Европе и российской военной агрессией против Украины.
- Пересмотр режима работы пограничных пунктов вытекает из подтвержденного эстонским государством в апреле 2022 года принципа о том, что экономические отношения с Россией должны быть сведены к минимуму, а также из санкционной политики, принятой в прошлом году, - сказал Вырклаэв.
При этом он признал, что на уровне местных самоуправлений есть разные мнение относительно этой инициативы. "Но, к сожалению, сегодняшняя ситуация не оставляет нам другого выхода, кроме как ограничить передвижение на границе - мы не можем помогать российской торговле и должны думать о безопасности нашего народа и страны", - заявил Вырклаэв.