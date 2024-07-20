В воскресенье в Йыхви соперничать будут чемпион Европы и чемпион Южной Америки

Словенец, который ранее выигрывал титул чемпиона мира и является чемпионом Европы этого года, считается одним из фаворитов Олимпийских игр, которые начнутся на следующей неделе в Париже. Кристьян Чех захотел провести генеральную репетицию самого важного соревнования в своей жизни несколькими неделями ранее на стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви, который стал для него хорошим местом соревнований, где в прошлом году он установил личный рекорд 71.86, который до сих пор держится.

В соревновании, которое начнется в воскресенье в 17.00, Кристьяну Чеху бросит вызов чемпион Южной Америки 2023 года и рекордсмен Чили Клаудио Ромеро, личный рекорд которого составляет 67,29. Для него соревнования в Йыхви тоже являются генеральной репетицией в преддверии Олимпийских игр, где предварительные соревнования по метанию диска пройдут 5 августа, а финал состоится 7 августа. Ромеро определенно нацелен на место в финале.

Вместе с дискоболами, готовящимися к Олимпиаде, в Йыхви будут соревноваться чемпион Эстонии Прийду Нийт, бронзовый призер чемпионата Эстонии Гевин Генро Паас, готовящийся к Паралимпийским играм Эгерт Йыэсаар и другие наши ведущие спортсмены.

В сотрудничестве с Эстонской федерацией легкой атлетики с 15.00 будет работать детский легкоатлетический мастер-класс, где дети смогут ознакомиться и испытать себя в различных легкоатлетических дисциплинах - прыжках в длину с места, прыжках с шестом, беге с барьерами и т.д. Для зрителей вход на стадион бесплатный.