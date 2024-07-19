Городское управление Кохтла-Ярве готовит документы по результатам ревизии, проведенной в муниципальном предприятии "OSK Grupp", для передачи в прокуратуру, но не утверждает, что в действиях бывшего руководства муниципального предприятия есть состав преступления или мошенничество. Это прерогатива полиции и прокуратуры.
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Кохтла-Ярвеское горуправление готовит документы о деятельности "OSK Grupp" для передачи в прокуратуру
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело еще раз подтвердил, что проверка деятельности "OSK Grupp" длилась более трех месяцев и было выявлено множество нарушений, побудивших поставить вопрос о смене исполнительного руководителя Дениса Вершинина. Готовят документы для передачи в правоохранительные органы, но в интересах возможного уголовного расследования Казело не уверен, что следует обнародовать конкретные факты.