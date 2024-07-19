Кохтла-Ярвеское горуправление готовит документы о деятельности "OSK Grupp" для передачи в прокуратуру

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело еще раз подтвердил, что проверка деятельности "OSK Grupp" длилась более трех месяцев и было выявлено множество нарушений, побудивших поставить вопрос о смене исполнительного руководителя Дениса Вершинина. Готовят документы для передачи в правоохранительные органы, но в интересах возможного уголовного расследования Казело не уверен, что следует обнародовать конкретные факты.

- Мы не хотели говорить об этом в медиа сразу, потому что это только первый этап обсуждения, - сказал Казело. - К сожалению, есть моменты, которые могут предполагать неправомерные действия, что не означает того, что мы хотим кому-то отомстить или это политическая месть, - работали бы с Денисом и дальше, абсолютно неважно, в какой партии, коалиции или оппозиции он находится. Наша задача - контролировать все муниципальные учреждения, включая деятельность горуправы, что тоже будет сделано. Нам нечего скрывать.