Волостная управа Йыхви не намерена выплачивать компенсацию в размере более 17 миллионов евро фирме "Solar Light", которая построила солнечный парк на окраине Йыхви, получив от волостной управы разрешение на строительство, но не смогла его использовать, поскольку Министерство обороны не дало своего одобрения. Переговоры по поиску компромисса не принесли результатов.
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Йыхви не собирается выплачивать огромную компенсацию застройщику солнечного парка
- Они продолжают требовать 17,3 миллиона евро. Это был их компромисс. Наш компромисс - ноль, - прокомментировал состоявшиеся переговоры помощник волостного старейшины Йыхви Ильмар Аун в ходе видеособрания. Административный суд предложил сторонам попытаться прийти к компромиссу к середине июля.