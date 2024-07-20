Йыхви не собирается выплачивать огромную компенсацию застройщику солнечного парка

Солнечную электростанцию, построенную вблизи йыхвиского городка Сил обороны в 2021 году, застройщик демонтировал в начале этого года.

Волостная управа Йыхви не намерена выплачивать компенсацию в размере более 17 миллионов евро фирме "Solar Light", которая построила солнечный парк на окраине Йыхви, получив от волостной управы разрешение на строительство, но не смогла его использовать, поскольку Министерство обороны не дало своего одобрения. Переговоры по поиску компромисса не принесли результатов.