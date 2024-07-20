Сб, 20.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Йыхви не собирается выплачивать огромную компенсацию застройщику солнечного парка

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Солнечную электростанцию, построенную вблизи йыхвиского городка Сил обороны в 2021 году, застройщик демонтировал в начале этого года.
Солнечную электростанцию, построенную вблизи йыхвиского городка Сил обороны в 2021 году, застройщик демонтировал в начале этого года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Волостная управа Йыхви не намерена выплачивать компенсацию в размере более 17 миллионов евро фирме "Solar Light", которая построила солнечный парк на окраине Йыхви, получив от волостной управы разрешение на строительство, но не смогла его использовать, поскольку Министерство обороны не дало своего одобрения. Переговоры по поиску компромисса не принесли результатов.

- Они продолжают требовать 17,3 миллиона евро. Это был их компромисс. Наш компромисс - ноль, - прокомментировал состоявшиеся переговоры помощник волостного старейшины Йыхви Ильмар Аун в ходе видеособрания. Административный суд предложил сторонам попытаться прийти к компромиссу к середине июля.

Аун: Йыхви не виноват в этой ситуации

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх