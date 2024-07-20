ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Денис Вершинин

В произошедшем не было бы ничего особенного, если бы Вершинин и отстранившие его лица во главе с председателем совета Владимиров Чужасом не были членами горсобрания, представляющими противоборствующие лагеря. Чужас - более сильный, тех, кто находится у власти, Вершинин - более слабый, оппозицию.

При этом на последних муниципальных выборах Вершинин был самым большим магнитом голосов Центристской партии, ныне вместе с социал-демократами находящейся у власти в городе. Но Центристская партия вспоследствии рассорилась и распалась на две части. Вершинин и еще несколько человек присоединились к "Restart Kohtla-Järve", остальные - к соцдемам и избирательному союзу "Progress".

Такая ситуация дает Вершинину возможность говорить о политическом преследовании и мести. Городские власти в свою очередь пытаются показать, что это не так и дело всего лишь в нарушениях, каких конкретно - сказать нельзя.

Убедительных аргументов не предоставила ни одна из сторон. Но это, вероятно, только начало истории.