ПЕРЕДОВИЦА Повышение налогов конкретное, рост экономики - призрачный

Да, как и прошлой весной после выборов 2023 года, быстро и конкретно провели повышение налогов, сократили доходы семей с детьми и предприняли некоторые другие шаги, которые уменьшили доходы людей. Однако сделанные перед выборами и после заключения коалиционного соглашения громогласные заявления о том, как экономика будет расти, так и остались заявлениями. Спад экономики продолжается, цены растут, уровень безработицы в Ида-Вирумаа в июле 2024 года составил 12,9 процента, то есть гораздо выше, чем летом за предыдущие годы.

Теперь те самые три партии, с одной лишь разницей, что премьер-министром вместо Каи Каллас стал Кристен Михал, объявили новые налоговые повышения и опять говорят о том, как они поднимут экономику. В том, что повышение налогов состоится, сомневаться не приходится. Сомнения как раз в том, что те же самые политики смогут обеспечить экономический рост. Если одна и та же группа политиков не смогла сделать это более чем за год, а реформисты и социал-демократы - за еще более долгий срок, то где основания для уверенности, что теперь найдена та самая серебряная пуля? Увеличивая налоги на рабочую силу и подоходный налог на новые и новые проценты, скорее вероятно, что для предпринимательства наступят еще более тяжелые времена и увеличится разве что безработица.