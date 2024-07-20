Правительственная коалиция планирует масштабное повышение налогов

Новое правительство обещает снизить дефицит бюджета с прогнозируемых 5,6% в 2025 году до 3%, удерживать его на этом уровне в 2026 году и снизить в 2027 году.

В коалиционном договоре предусмотрено, что с начала 2026 года в рамках пакета налоговых повышений, называемого "налогом на безопасность", будет введен двухпроцентный налог на прибыль предприятий.

Акцизы на алкоголь, табак и бензин будут ежегодно повышаться на 5%. Отмена налогового горба, запланированная на 2025 год, откладывается на год.

Налоги на безопасность будут действовать до конца 2028 года.

- В общественном секторе будут сокращение расходов на 10 процентов. В 2025 году сокращение составит 5%, в 2026 году - 3% и в 2027 году - 2%. Мы просим у общественности понимания, - сказал кандидат в премьер-министры Кристен Михал.

Новая коалиция обещает обеспечить расходы на государственную оборону в размере не менее 3% от ВВП, к которым добавятся расходы на размещение союзников.

Благодаря дополнительным инвестициями в оборону будут приобретены системы оружия с дальним радиусом действия и необходимые боеприпасы, чтобы в случае необходимости уничтожить угрозу безопасности Эстонии на территории врага.