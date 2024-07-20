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В Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Северное побережье
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Шторм в Нарва-Йыэсуу.
Шторм в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov

Агентство окружающей среды в субботу с утра передало предупреждение первого уровня о грозе, которая затронет большую часть территории Эстонии.

Как сообщает метеослужба, в субботу Эстонию накроет западная периферия ложбины низкого давления, сосредоточенной над Россией, принеся с собой грозовые дожди во многие районы континентальной Эстонии, местами возможны сильные осадки.

В западной части Эстонии вероятность осадков ниже, дождь пройдет лишь в отдельных местах. Температура воздуха останется в пределах от 18 до 24 градусов выше нуля.

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