В Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает метеослужба, в субботу Эстонию накроет западная периферия ложбины низкого давления, сосредоточенной над Россией, принеся с собой грозовые дожди во многие районы континентальной Эстонии, местами возможны сильные осадки.

В западной части Эстонии вероятность осадков ниже, дождь пройдет лишь в отдельных местах. Температура воздуха останется в пределах от 18 до 24 градусов выше нуля.