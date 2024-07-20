Команда Всемирного дня чистоты приглашает в пешие походы по побережьям Ида-Вирумаа

"В честь Балтийского моря мы организуем шесть экопоходов по различным побережьям Ида-Вирумаа. Походы помогает провести настоящий мастер своего дела - Клуб путешественников Алутагузе. Во время экологических походов участники пополнят свои знания о влиянии антропогенной деятельности на окружающую среду и климатические изменения, а также природе, отходах и состоянии Балтийского моря", - говорится в пресс-сообщении.

Наряду с прогулкой также будет уделено внимание посильной уборке природы и обочин экотроп от мусора. Поход займет два часа и протянется на 4-5 км. Одеваться следует по погоде, не забывая воду! Перчатки и мешки будут выданы организаторами на месте.

Участие в экопоходах бесплатное, но количество мест ограничено. Обязательно следует предварительно забронировать себе место на платформе Fienta. По дополнительным вопросами организаторы просят писать на адрес info@maailmakoristus.ee или звонить по телефону 5038650.

Экопоходы состоятся на эстонском языке. Проведение походов поддерживает Европейский фонд регионального развития

Расписание походов:

Среда, 24 июля, в 18:00 - 20:00

Походная пляжная тропа и ущелья Вока

Место сбора: Спортивный центр Вока

Среда, 7 августа в 18:00 - 20:00

Поход по побережью Мерикюла - Удрия

Место сбора: парковка Мерикюла, у т.н. Шишкинской сосны. Конец похода: Парк Кочнева.

Воскресенье, 25 августа в 14:00 - 16:00

Походная тропа глинта Сака

Место сбора: парковка мызы Сака

Среда, 4 сентября в 18:00 - 20:00

Поход в Муммассааре

Место сбора: парковка Муммассааре

Пятница, 20 сентября в 18:00 - 20:00

Походные тропы Куртна

Место сбора: центр оздоровительного отдыха Алутагузе

Суббота, 21 сентября в 11:00 - 13:00

Окрестности озера Йыуга

Место сбора: парковка около места отдыха RMK на озере Йыуга