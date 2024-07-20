Elron: до конца лета на восточном направлении поезда будут ездить быстрее

- С понедельника пассажиры поездов на многих линиях будут добираться до места назначения быстрее, чем раньше. В зависимости от отправления время в пути на линии Таллинн-Нарва сократится до 25 минут, Таллинн-Тарту до 15 минут, Таллинн-Раквере до 7 минут, Тарту-Валга до 5 минут и Тарту-Йыгева до 3 минут, - сказал менеджер по связям с общественностью компании Elron Кристо Мяэ.