С понедельника, 22 июля, и до конца лета будет действовать новое расписание Elron, согласно которому сокращено время движения поездов Таллинн - Нарва.
Elron: до конца лета на восточном направлении поезда будут ездить быстрее
Изменение расписания связано с отменой временного ограничения скорости на участках Тапа - Нарва.
- С понедельника пассажиры поездов на многих линиях будут добираться до места назначения быстрее, чем раньше. В зависимости от отправления время в пути на линии Таллинн-Нарва сократится до 25 минут, Таллинн-Тарту до 15 минут, Таллинн-Раквере до 7 минут, Тарту-Валга до 5 минут и Тарту-Йыгева до 3 минут, - сказал менеджер по связям с общественностью компании Elron Кристо Мяэ.
С новым расписанием время прибытия и отправления многих поездов изменится. "Пожалуйста, обязательно проверьте его перед поездкой", - добавил Мяэ.