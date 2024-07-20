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Elron: до конца лета на восточном направлении поезда будут ездить быстрее

Северное побережье
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Железнодорожная станция "Narva" и поезд "Elron".
Железнодорожная станция "Narva" и поезд "Elron". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

С понедельника, 22 июля, и до конца лета будет действовать новое расписание Elron, согласно которому сокращено время движения поездов Таллинн - Нарва. 

Изменение расписания связано с отменой временного ограничения скорости на участках Тапа - Нарва.

- С понедельника пассажиры поездов на многих линиях будут добираться до места назначения быстрее, чем раньше. В зависимости от отправления время в пути на линии Таллинн-Нарва сократится до 25 минут, Таллинн-Тарту до 15 минут, Таллинн-Раквере до 7 минут, Тарту-Валга до 5 минут и Тарту-Йыгева до 3 минут, - сказал менеджер по связям с общественностью компании Elron Кристо Мяэ.

С новым расписанием время прибытия и отправления многих поездов изменится. "Пожалуйста, обязательно проверьте его перед поездкой", - добавил Мяэ.

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