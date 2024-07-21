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Жителям Эстонии предлагают бесплатно пройти курс безопасности на воде

Северное побережье
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Семейный отдых на пляже.
Семейный отдых на пляже. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Спасательный департамент организует 24 июля, в среду, онлайн-обучение "Безопасность на воде летом".

По данным Спасательного департамента, в прошлом году в водоемах Эстонии утонули 38 человек, четверо из которых были детьми. Больше всего людей погибло во внутренних водоемах - в реках, озерах и прудах.

Спасательный департамент организует онлайн лекции по безопасности на воде для всех желающих. На лекции будут затронуты такие важные вопросы, как причины несчастий на воде; безопасное поведение вблизи водоемов; спасательное оборудование.

Принять участие в обучении могут все желающие. Бесплатная лекция на русском языке пройдет в среде MS Teams, начало - в 18:00.

Информация о лекции доступна и в социальной сети Facebook.

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