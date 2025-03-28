ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Жителей Эстонии ждут теплые выходные

В воскресенье вечером сохранится ясная погода с небольшой облачностью на континенте. Более плотная облачность достигнет островов, а ближе к утру возможен небольшой моросящий дождь. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха 0..+3°С, на островах и западном побережье до +5°С. Днем со стороны моря приблизится область низкого давления, облачность достигнет и континента, но небольшие дожди пройдут в основном в Западной Эстонии. Ветер стихнет, на востоке страны воздух прогреется до 12..16°C.