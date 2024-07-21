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В Эстонии стартовали дни хуторов

Северное побережье
Обновлено 21 июля 2024, 16:48
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Хутор в Вырумаа.
Хутор в Вырумаа. Фото: KV.EE

В эти выходные по всей Эстонии уже в десятый раз проходят Дни открытых хуторов. 

В этом году свои двери и ворота распахнули 350 хуторских хозяйств по всей Эстонии. Открытие состоялось в Ида-Вирумаа на хуторе Коолмейстри в волости Люганузе.

В этом году более половины хуторов будут открыты уже в субботу. Какие именно - можно посмотреть на веб-странице Дня открытых хуторов или на бумажной карте, непременно проверьте время посещений в указанной о хуторе информации.

У каждого хутора составлена своя программа, в которой демонстрируются особенности каждого хозяйства.

"День открытых хуторов - это отличная возможность увидеть, как растет наша еда и что представляет собой современное хуторское хозяйство или сельхозпредприятие", - говорится в пресс-сообщении.

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