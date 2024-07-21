В Эстонии стартовали дни хуторов

В этом году свои двери и ворота распахнули 350 хуторских хозяйств по всей Эстонии. Открытие состоялось в Ида-Вирумаа на хуторе Коолмейстри в волости Люганузе.

В этом году более половины хуторов будут открыты уже в субботу. Какие именно - можно посмотреть на веб-странице Дня открытых хуторов или на бумажной карте, непременно проверьте время посещений в указанной о хуторе информации.

У каждого хутора составлена своя программа, в которой демонстрируются особенности каждого хозяйства.

"День открытых хуторов - это отличная возможность увидеть, как растет наша еда и что представляет собой современное хуторское хозяйство или сельхозпредприятие", - говорится в пресс-сообщении.