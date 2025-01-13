Касса здоровья расширила список компенсируемых лекарств

В качестве одного из важных изменений в список финансируемых препаратов был добавлен препарат Энхерту, который используется для лечения неоперабельного или метастатического HER2-положительного рака груди. Он предназначен для взрослых пациентов, ранее получивших один курс анти-HER2-терапии. "В Эстонии около 30 пациентов нуждаются в этом лекарстве и до сих пор для лечения их использовалось альтернативный препарат Кадсила. Добавление Энхерту в список льготных лекарств продлит жизнь пациентов и в большей степени улучшит качество их жизни", - рассказала руководитель услуг компенсации расходов на лекарства Кассы здоровья Геттер Харк. В первый год стоимость лечения таких пациентов для Кассы здоровья составит примерно 1,2 миллиона евро.

Также началось финансирование еще одного важного препарата от рака эндометрия под названием Джемперли, который в течение года поможет в общей сложности 23 пациенткам, снижая риск смерти на 68% по сравнению с применением химиотерапии (по данным трехлетнего исследования). "В новом году также станет доступным препарат для лечения агрессивной лимфомы Колумви, который поможет процессу лечения в общей сложности восьми пациентов. Помимо вышеперечисленного, мы добавили в перечень компенсируемых медицинских услуг препараты для лечения рака легких и пищевода, а также миелолейкоза. Общая годовая стоимость компенсирования этих препаратов оценивается в два миллиона евро", - пояснила Харк.