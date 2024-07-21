Спасатели: приводить собак на общественные пляжи запрещено

Пребывание домашних животных на общественных пляжах регулируют местные самоуправления. Запрет на пребывание животных на пляже обычно связан с безопасностью всех отдыхающих и гигиеной, напоминает охранное предприятие G4S.

Собака или другое домашнее животное может быть дрессированным, но все же это животное, и его поведение непредсказуемо. Кроме того, не все владельцы домашних животных убирают экскременты за своими питомцами, к тому же у посетителей пляжа может быть аллергия на животных.

Обычно часть побережья специально отводится для купания с домашними любимцами. В Какумяэ такое место находится на оконечности полуострова, за пределами пляжа. На Эмайыги животных можно приводить на территорию за пределами официального пляжа; берег в большинстве мест пологий, поэтому купаться с собакой безопасно. В Пярну с собакой можно находиться на территории от зоны для серфингистов в сторону района Май, а также от женского пляжа до пирса. Неподалеку от пляжа Вереви есть место для купания Пайсъярве, которое идеально подходит для собак и других животных.

За информацией о том, где разрешено находиться с домашним животным, можно обратиться и к береговой охране, по словам сотрудников которой, люди довольно часто приходят на пляж с животными, причем вне зависимости от погоды.