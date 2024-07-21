На все общественные пляжи Эстонии приводить собак и других домашних животных запрещено, однако это простое правило, к сожалению, довольно часто нарушается - как по незнанию, так и намеренно.
Спасатели: приводить собак на общественные пляжи запрещено
Пребывание домашних животных на общественных пляжах регулируют местные самоуправления. Запрет на пребывание животных на пляже обычно связан с безопасностью всех отдыхающих и гигиеной, напоминает охранное предприятие G4S.
Собака или другое домашнее животное может быть дрессированным, но все же это животное, и его поведение непредсказуемо. Кроме того, не все владельцы домашних животных убирают экскременты за своими питомцами, к тому же у посетителей пляжа может быть аллергия на животных.
Обычно часть побережья специально отводится для купания с домашними любимцами. В Какумяэ такое место находится на оконечности полуострова, за пределами пляжа. На Эмайыги животных можно приводить на территорию за пределами официального пляжа; берег в большинстве мест пологий, поэтому купаться с собакой безопасно. В Пярну с собакой можно находиться на территории от зоны для серфингистов в сторону района Май, а также от женского пляжа до пирса. Неподалеку от пляжа Вереви есть место для купания Пайсъярве, которое идеально подходит для собак и других животных.
За информацией о том, где разрешено находиться с домашним животным, можно обратиться и к береговой охране, по словам сотрудников которой, люди довольно часто приходят на пляж с животными, причем вне зависимости от погоды.
- Посетителей с животными приходится призывать к порядку не менее двух-трех раз в день, а в теплые дни - намного чаще, - сообщил работник береговой охраны G4S на Эмайыги Мати Мансберг.
По словам береговых охранников, самое частое оправдание у людей - это незнание. "Обычно человек просто не был в курсе правил пляжа и продолжал прогулку где-нибудь в другом месте. Более упрямые владельцы собак говорят, что их питомец дрессированный и чистый, однако мы ни для кого не можем делать исключения", – объяснил Мансберг на примере канала Анне и Эмайыги. Есть и такие владельцы животных, которые знают правила и осознанно нарушают их.
Пляж - не лучшее место для собак летом: горячий полуденный песок и солнце могут нанести вред здоровью этих животных, которым сложно охлаждаться. Лучше прогуляться со своим питомцем в тенистом лесу, где к тому же меньше людей, беспокоящих собаку.
В разные годы на пляжи приводили не только собак и кошек, но и многих других животных - от кроликов и лошадей до экзотических удавов и аллигаторов. Всем этим животным не место на общественном пляже.