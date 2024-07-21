Суд приговорил йыхвиского военного к полутора годам тюрьмы за кражу топлива

Старшему фельдфебелю Айвару, долгое время проработавшему в Йыхвиском военном городке, для выполнения своих обязанностей приходилось использовать необходимый для заправки чип, предназначенный для подачи топлива в дизель-генераторы. C марта 2022 года Ива начал использовать большое количество топлива для собственных нужд и подал в Силы обороны 40 ложных отчетов, чтобы с бухгалтерской точки зрения все было в порядке.

Последний раз Ива присвоил топливо в феврале этого года, и всего за месяц военному удалось списать почти 900 литров дизельного топлива.

За почти два года Ива стащил более 21 200 литров топлива и таким образом нанес ущерб на сумму более 30 000 евро. Согласно подсчету, можно прийти к выводу, что Ива должен был каждый рабочий день покидать военную часть как минимум с 50 литрами топлива, чтобы вообще причинить такой большой ущерб.

Суд признал Ива виновным в присвоении и подаче ложных служебных отчетов. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Ива также должен был покрыть расходы на производство - 615 евро.