Будущие пенсионеры надеются больше на государство, чем на второю накопительную ступень

Будущие пенсионеры во власти мифов

Респонденты, не осуществляющие взносов во вторую пенсионную ступень (56%), делятся поровну на две категории: те, кто уже снял свои пенсионные деньги, и те, кто никогда и не присоединялся ко второй и третьей ступеням. Почти две трети лиц, игнорирующих вторую ступень, считают, что причиной резкого снижения уровня жизни в пенсионном возрасте является слишком низкая пенсия, выплачиваемая государством.

"Чтобы увеличить государственную пенсию, всегда можно повысить ставку социального налога или налога с оборота. Однако и в этом случае нет никакой уверенности, что этих денег будет достаточно для повышения государственных пенсий. Такую уверенность может дать только посильное увеличение самостоятельных взносов во вторую или же третью ступень", - указал Витсур.

По словам экономического эксперта, результаты исследования показывают, что вокруг пенсионной системы по-прежнему витает множество мифов, которые, в свою очередь, способствуют тому, что человек начинает принимать желаемое за действительное.