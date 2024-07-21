Согласно проведенному социологической фирмой Kantar Emor по заказу пенсионных фондов банка LHV исследованию, жители Эстонии считают, что наиболее надежный способ избежать бедности после выхода на пенсию - это более высокая государственная пенсия.
Будущие пенсионеры надеются больше на государство, чем на второю накопительную ступень
Кроме того, опрошенные считают важным наличие недвижимости, леса и прочих активов, в меньшей степени - самостоятельное накопление и инвестирование, сообщает банк LHV.
Эксперт LHV по экономическим вопросам Хейдо Витсур отметил, что если в Европейском союзе пенсия работника со средней заработной платой составляет в среднем 68% от его последней зарплаты, то в Эстонии этот показатель - всего 34%.
"Если делать дополнительные накопления, увеличив взносы во вторую пенсионную ступень и откладывать в третью пенсионную ступень, свою пенсию можно повысить примерно до 65-70% от последнего дохода", – заверил Витсур.
В то же время исследование отношения жителей Эстонии к пенсии и старости показало, что всего 44% опрошенных копят на старость во второй пенсионной ступени и 25% - в третьей, причем в лучшем случае откладывая дополнительно в размере до 4% от средней заработной платы.
"Тем самым мы находимся в ситуации, когда возможности пенсионной системы используются отнюдь не в полной мере. В то же время 62% респондентов считают, что самый эффективный способ избежать пенсионной бедности – это более высокая государственная пенсия", - отметил Витсур, указывая на выявленное в ходе исследования противоречие.
Наличие недвижимости, леса и других активов определяющими для защиты от пенсионной бедности считают 45%, самостоятельное накопление - 44%, инвестирование - 37% участников опроса. Наличие второй и третьей пенсионных ступеней отметили как наиболее эффективный инструмент борьбы с пенсионной бедностью в обоих случаях лишь четверть респондентов.
Будущие пенсионеры во власти мифов
Респонденты, не осуществляющие взносов во вторую пенсионную ступень (56%), делятся поровну на две категории: те, кто уже снял свои пенсионные деньги, и те, кто никогда и не присоединялся ко второй и третьей ступеням. Почти две трети лиц, игнорирующих вторую ступень, считают, что причиной резкого снижения уровня жизни в пенсионном возрасте является слишком низкая пенсия, выплачиваемая государством.
"Чтобы увеличить государственную пенсию, всегда можно повысить ставку социального налога или налога с оборота. Однако и в этом случае нет никакой уверенности, что этих денег будет достаточно для повышения государственных пенсий. Такую уверенность может дать только посильное увеличение самостоятельных взносов во вторую или же третью ступень", - указал Витсур.
По словам экономического эксперта, результаты исследования показывают, что вокруг пенсионной системы по-прежнему витает множество мифов, которые, в свою очередь, способствуют тому, что человек начинает принимать желаемое за действительное.
"Долгосрочные результаты пенсионных фондов второй ступени, вопреки распространенному мнению, в последние годы значительно улучшились. Результаты фондов стали расти по мере ослабления инвестиционных ограничений, это изменение исправило самую большую ошибку первых лет пенсионной системы, когда фонды были связаны по рукам и ногам, не имея возможности для нормального наращивания доходности", - пояснил Витсур. Например, в прошлом году средняя доходность фондов второй ступени составила чуть более 10%, а третьей ступени - чуть более 15%.
За первое полугодие этого года почти 37 000 человек подали заявление на увеличение со следующего года своих ежемесячных взносов во вторую пенсионную ступень. "Таких осознанных решений могло бы быть гораздо больше", - сказал Витсур. Речь идет о появившейся в этом году возможности увеличить с 2025 года размер взноса во вторую ступень до 4 или 6% от брутто-зарплаты. Можно также продолжать вносить 2%. В любом случае доля государства в размере 4% от суммы социального налога с брутто-зарплаты работника остается прежней.
"Во избежание пенсионной бедности жителям Эстонии нужны разумные решения, и увеличение взносов во вторую ступень, которые по-прежнему не облагаются подоходным налогом - лучшая возможность обеспечить себя на пенсии. Если люди хотят получать более высокую пенсию, то они и сами (помимо государственной пенсии) должны копить при более высоких ставках", - отметил экономист.
Омнибус-исследование Kantar Emor об отношении жителей Эстонии к пенсии и старости проводилось в июне этого года, в нем приняли участие около 1200 совершеннолетних респондентов.