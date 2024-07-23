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ОДИН ВОПРОС Почему вы отказались от должности председателя комиссии Рийгикогу?

Северное побережье
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Избранный в парламент от Ида-Вирумаа социал-демократ Эдуард Одинец, около года возглавлявший правовую комиссию Рийгикогу, передал этот пост в июне Андре Ханимяги, избранному в Рийгикогу по списку оппозиционной Центристской партии и бывшему также генеральным секретарем этой партии, но позже решившему переметнуться в лагерь соцдемов. Одинец теперь стал рядовым членом конституционной комиссии. В предыдущем составе Рийгикогу Одинец был председателем конституционной комиссии.

Член Рийгикогу ЭДУАРД ОДИНЕЦ (Социал-демократическая партия):

- Во фракции мы решили, что в данный момент я мог бы сосредоточиться на других обязательствах. Я по-прежнему член правления партии и председатель совета уполномоченных партии - все это требует времени.

У меня также много дел в Кохтла-Ярве в качестве председателя горсобрания и председателя комиссии по образованию и культуре. Я возглавляю партию в регионе Ида-Вирумаа.

Небольшая пауза в руководстве может пойти только на пользу. Но если я потребуюсь партии, я готов рассмотреть все предложения.

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