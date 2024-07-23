Избранный в парламент от Ида-Вирумаа социал-демократ Эдуард Одинец, около года возглавлявший правовую комиссию Рийгикогу, передал этот пост в июне Андре Ханимяги, избранному в Рийгикогу по списку оппозиционной Центристской партии и бывшему также генеральным секретарем этой партии, но позже решившему переметнуться в лагерь соцдемов. Одинец теперь стал рядовым членом конституционной комиссии. В предыдущем составе Рийгикогу Одинец был председателем конституционной комиссии.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы отказались от должности председателя комиссии Рийгикогу?
Член Рийгикогу ЭДУАРД ОДИНЕЦ (Социал-демократическая партия):
- Во фракции мы решили, что в данный момент я мог бы сосредоточиться на других обязательствах. Я по-прежнему член правления партии и председатель совета уполномоченных партии - все это требует времени.
У меня также много дел в Кохтла-Ярве в качестве председателя горсобрания и председателя комиссии по образованию и культуре. Я возглавляю партию в регионе Ида-Вирумаа.
Небольшая пауза в руководстве может пойти только на пользу. Но если я потребуюсь партии, я готов рассмотреть все предложения.