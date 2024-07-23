ОДИН ВОПРОС Почему вы отказались от должности председателя комиссии Рийгикогу?

Избранный в парламент от Ида-Вирумаа социал-демократ Эдуард Одинец, около года возглавлявший правовую комиссию Рийгикогу, передал этот пост в июне Андре Ханимяги, избранному в Рийгикогу по списку оппозиционной Центристской партии и бывшему также генеральным секретарем этой партии, но позже решившему переметнуться в лагерь соцдемов. Одинец теперь стал рядовым членом конституционной комиссии. В предыдущем составе Рийгикогу Одинец был председателем конституционной комиссии.