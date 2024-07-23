Распределено более половины средств фонда справедливого перехода

На проекты уже выделено более половины общей суммы фонда справедливого перехода, более 170 миллионов евро, создается 626 рабочих мест. Поскольку одной из целей фонда является стимулирование частных инвестиций в регион, первоначальная цель заключалась в том, чтобы при поддержке фонда привлечь в Ида-Вирумаа не менее 168 миллионов евро дополнительных средств инвесторов. На сегодняшний день частный сектор инвестирует в регион 197 миллионов евро.

В прилагаемой таблице представлены около 40 предприятий, получивших поддержку на сумму более четверти миллиона евро. Помимо них, существует ряд более мелких проектов. Информацию о них, а также оперативную информацию в режиме реального времени о новых проектах, получивших решение о финансировании, можно найти с этой недели на сайте фонда справедливого перехода idavirufond.ee. Там можно узнать, какие проекты находятся на рассмотрении и сколько из них уже получили финансирование. Также можно увидеть, как распределяются инвестиции между самоуправлениями и сколько новых рабочих мест создается благодаря проектам.

По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, это самый быстрый и удобный способ получить информацию о выделении средств и ходатайствах. "Мы надеемся, что таким образом даже у тех, кто наблюдал со стороны, хватит смелости попросить поддержки для своих идей. Фонд предназначен не только для промышленности или предпринимателей - он также поддерживает инициативы в таких сферах, как образование, среда обитания и другие направления, способствующие благополучию региона", - пояснил Сергеев.

Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга считает, что и количество заявителей, и объем проектов, уже получивших решение о финансировании, достигли желаемого уровня. "Этой отличной тенденции к росту поспособствовали два основных фактора: вступившее в силу в начале года смягчение условий бизнес-мер и большая работа с инвесторами и местным населением. В частности, с инвесторами в Эстонии, чему я лично особенно рад", - добавил Пурга.

По его словам, понятно, что еще одна такая возможность может появиться не скоро. Эстонские инвесторы прекрасно понимают геополитические риски, но они, безусловно, более смелы и осведомлены, чем иностранные инвесторы.

Фото: Severnoje poberežje