Деятельность правительства положительно оценивают только треть жителей Эстонии

Лишь 29 процентов респондентов считают, что возглавляемое Кристеном Михалом правительство выполняет свою работу хорошо или очень хорошо, в то время как 66 процентов придерживаются противоположного мнения, передает ERR со ссылкой на опрос, проведенный Институтом социальных исследований совместно с социологической службой Norstat.