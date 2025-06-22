Деятельность правительства положительно оценивают только треть жителей Эстонии

Лишь 29 процентов респондентов считают, что возглавляемое Кристеном Михалом правительство выполняет свою работу хорошо или очень хорошо, в то время как 66 процентов придерживаются противоположного мнения, передает ERR со ссылкой на опрос, проведенный Институтом социальных исследований совместно с социологической службой Norstat.
Оценка работы самого Михала также остается низкой: четверть респондентов одобряют его деятельность на посту премьер-министра, тогда как 59 процентов не одобряют.
Опрос проводится ежемесячно и отражает устойчивую тенденцию общественного недовольства.