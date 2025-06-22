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Вс, 22.06.2025
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Деятельность правительства положительно оценивают только треть жителей Эстонии

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть, премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас и министр внутренних дел Игорь Таро.

Лишь 29 процентов респондентов считают, что возглавляемое Кристеном Михалом правительство выполняет свою работу хорошо или очень хорошо, в то время как 66 процентов придерживаются противоположного мнения, передает ERR со ссылкой на опрос, проведенный Институтом социальных исследований совместно с социологической службой Norstat.

Оценка работы самого Михала также остается низкой: четверть респондентов одобряют его деятельность на посту премьер-министра, тогда как 59 процентов не одобряют.

Опрос проводится ежемесячно и отражает устойчивую тенденцию общественного недовольства.

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