Только что опубликованный коалиционный договор является продолжением правительства Каи Каллас на стероидах.
Мартин Хельме: Новое правительство - это продолжение правительства Каи Каллас на стероидах
Во-первых, гайки налоговых повышений закрутят еще сильнее. Пока было недостаточно. У нас только что взвинтили земельный налог. Подняли подоходный и налог с оборота. Повысили акцизы. Возникли новые налоги - сахарный и автомобильный. Все мало. И продолжают повышать подоходный, налог с оборота, акцизы. И врут еще циничнее, чем Кая Каллас, что это необходимо ради безопасности государства.
В то же время не собираются отказываться от зеленого перехода, который по сути является причиной банкротства нашего государства.
Налог с оборота - самый общий налог, тормозящий кровообращение экономики. Простое правило: если хочешь что-то уменьшить, обложи это налогом. Налог с оборота - это обложение оборота, или экономической активности. Это повышает стоимость всего, а значит, нет смысла говорить, что причиной тому инфляция. Инфляцию будет подогревать в числе прочего повышение акцизов. Повышение налога с оборота и акцизов очень больно ударит по кошельку каждого человека.
Подоходный налог уменьшает "чистую" зарплату человека. Повышение этого налога в прямом смысле слова сделает людей беднее.
И акцизы...Сколько раз можно наступать на те же грабли?! Мы уже и так являемся страной с самыми высокими в Европе акцизами, но "эксперты" коалиции в области экономики и финансов считают, что еще есть возможности для их повышения.
"Долго это правительство не продержится".Мартин Хельме, председатель EKRE
Уже сейчас все показатели дают сигнал тревоги о том, что приграничная торговля вернулась. Вернемся в 2019 год, в момент перед тем, как наше правительство снизило акцизы и остановило приграничную торговлю, а нанесенные ею огромные убытки в виде "уехавших в Латвию" налогов стали постепенно превращаться в доходы госбюджета. Теперь мы снова там, куда однажды нас завел Евгений Осиновский. Прискорбно! Надеяться, что это увеличит поступления в бюджет, может только человек, которые просыпается утром с амнезией и ничего не смыслит в финансах.
Для приличия говорят о каких-то сокращениях, но эти разговоры нельзя принимать всерьез. Фактически было предложено только одно сокращение затратной части, да и то в виде временной отсрочки, когда было решено отложить снятие налогового горба на год.
При этом в "Rail Baltic" продолжать вливать сотни миллионов в год. В зеленый переход, то есть - на ветер, в солнце и строительство сетей и накопителей продолжают вливать сотни миллионов в год. НКО продолжают давать сотни миллионов в год. В Украину продолжают вливать сотни миллионов в год. Повторю еще раз: причина кризиса финансовой экономики нашего государства - не в доходах, а в расходах.
Долго это правительство не продержится.