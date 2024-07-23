Мартин Хельме: Новое правительство - это продолжение правительства Каи Каллас на стероидах

Во-первых, гайки налоговых повышений закрутят еще сильнее. Пока было недостаточно. У нас только что взвинтили земельный налог. Подняли подоходный и налог с оборота. Повысили акцизы. Возникли новые налоги - сахарный и автомобильный. Все мало. И продолжают повышать подоходный, налог с оборота, акцизы. И врут еще циничнее, чем Кая Каллас, что это необходимо ради безопасности государства.

В то же время не собираются отказываться от зеленого перехода, который по сути является причиной банкротства нашего государства.

Налог с оборота - самый общий налог, тормозящий кровообращение экономики. Простое правило: если хочешь что-то уменьшить, обложи это налогом. Налог с оборота - это обложение оборота, или экономической активности. Это повышает стоимость всего, а значит, нет смысла говорить, что причиной тому инфляция. Инфляцию будет подогревать в числе прочего повышение акцизов. Повышение налога с оборота и акцизов очень больно ударит по кошельку каждого человека.

Подоходный налог уменьшает "чистую" зарплату человека. Повышение этого налога в прямом смысле слова сделает людей беднее.

И акцизы...Сколько раз можно наступать на те же грабли?! Мы уже и так являемся страной с самыми высокими в Европе акцизами, но "эксперты" коалиции в области экономики и финансов считают, что еще есть возможности для их повышения.

"Долго это правительство не продержится". Мартин Хельме, председатель EKRE