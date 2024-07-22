Примерно в 16.00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Тревожные выходные: тройная авария, пожары, упавший в карьере мотоциклист и самовозгорание подушки безопасности
Три человека получили легкие травмы, их осмотрели на месте. Спасатели сняли с машин клеммы аккумуляторных батарей, чтобы предотвратить возгорание, и посыпали разлитое на дороге масло абсорбирующим материалом.
В субботу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что мотоциклист упал во время езды по бездорожью в лесном карьере Кохтла в деревне Айду-Нымме волости Люганузе и жаловался на боль в лодыжке. Пострадавший не мог передвигаться своим ходом, а находившийся с ним компаньон не смог поднять его самостоятельно. Спасатели Кохтла-Ярве прибыли на место скорой помощи. Выяснилось, что пострадавший находился примерно в километре от ближайшей дороги, но добраться до него на большом автомобиле не удалось.
К счастью, добраться до пострадавшего помог местный водитель квадроцикла, который забрал на своей машине прибывших медиков. Ногу мотоциклиста зафиксировали на месте и его осторожно вывели из карьера. Спасатели подняли упавшего человека в машину скорой помощи, где ему оказали первую помощь.
В субботу вечером спасатели выехали на улицу Вахтра в Нарве по вызову о задымлении из припаркованного автомобиля BMW. Спасатели примчались на место и увидели, что машина густо задымлена. Предполагаемой причиной возгорания стала подушка безопасности пассажира, которая сработала по неизвестной причине. Клеммы с аккумулятора были сняты, и владелец автомобиля остался на месте устранять последствия.
В ночь на воскресенье спасателям поступил звонок с улицы Пинна в Нарве, где свидетель увидел вдалеке горящий дом. Уже были видны языки пламени. Первыми прибыли нарвские спасатели, которые увидели, что здание горит открытым пламенем и уже частично обрушилось. Работы по тушению начались снаружи двумя водометами. Внутри здания никого не было, никто не пострадал. По словам владельца, накануне на участке жгли мусор. Возможно, пожар не был потушен полностью и оставшаяся тлеющая искра перешла на деревянные конструкции и зажгла их.
Днем в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о том, что квартира на улице Ярвекюла в Ярвеском районе Кохтла-Ярве задымлена. Спасатели Кохтла-Ярве, прибывшие первыми, вошли в квартиру и обнаружили в ванной обгоревший ковер. Как выяснилось, хозяин квартиры курил в ванной и случайно уронил окурок на ковер и полотенца. К приезду спасателей хозяин уже сам вылил в ведро с водой на дымящийся ковер. Спасатели проветрили помещение.
Вечером в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о том, что из одного из окон многоквартирного дома на проспекте Кангеласте в Нарве был замечен дым. Прибывшие нарвские спасатели обнаружили, что на работающую плиту в одной из квартир пятого этажа упало полотенце. Когда приехали спасатели, полотенце уже потухло. Помещение проветрили, и людей попросили в следующий раз быть более бдительными. На потолке квартиры был детектор дыма, но он был устаревшим и не работал.