Тревожные выходные: тройная авария, пожары, упавший в карьере мотоциклист и самовозгорание подушки безопасности

Три человека получили легкие травмы, их осмотрели на месте. Спасатели сняли с машин клеммы аккумуляторных батарей, чтобы предотвратить возгорание, и посыпали разлитое на дороге масло абсорбирующим материалом.

В субботу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что мотоциклист упал во время езды по бездорожью в лесном карьере Кохтла в деревне Айду-Нымме волости Люганузе и жаловался на боль в лодыжке. Пострадавший не мог передвигаться своим ходом, а находившийся с ним компаньон не смог поднять его самостоятельно. Спасатели Кохтла-Ярве прибыли на место скорой помощи. Выяснилось, что пострадавший находился примерно в километре от ближайшей дороги, но добраться до него на большом автомобиле не удалось.

К счастью, добраться до пострадавшего помог местный водитель квадроцикла, который забрал на своей машине прибывших медиков. Ногу мотоциклиста зафиксировали на месте и его осторожно вывели из карьера. Спасатели подняли упавшего человека в машину скорой помощи, где ему оказали первую помощь.

В субботу вечером спасатели выехали на улицу Вахтра в Нарве по вызову о задымлении из припаркованного автомобиля BMW. Спасатели примчались на место и увидели, что машина густо задымлена. Предполагаемой причиной возгорания стала подушка безопасности пассажира, которая сработала по неизвестной причине. Клеммы с аккумулятора были сняты, и владелец автомобиля остался на месте устранять последствия.

Фото: Päästeamet