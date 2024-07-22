Уже в эти выходные, 27 и 28 июля, всех желающих приглашают в Нарва-Йыэсуу, чтобы насладиться паром, красивой природой и банными ритуалами.
Мастер-классы по эстонской банной культуре в Нарва-Йыэсуу
По словам Марко Торма, главного организатора мастер-классов по эстонской банной культуре, на берегу реки, в непосредственной близости от порта Нарва-Йыэсуу, участников ждут большая баня "Astera", деревянные купели, а также "Orava saun", "Sannamiis", "Avinurme malevkonna saunaauto" и несколько других бань. "Для посещения бань и участия в ритуалах не нужно покупать билеты. Мероприятие бесплатное. Те, кто в эти дни будет на пляже, могут в пляжной одежде поучаствовать в банном фестивале и опробовать пар в разных банях", - сказал Торм, добавив, что стоит иметь наготове монету в 2 евро на случай, если вы захотите оставить вещи в камере хранения.
Там же будут установлены палатки для переодевания, а желающие смогут освежиться в реке. Удаляться с пляжной зоны дальше в реку запрещено, так как это пограничная зона. На территории не разрешается употребление алкоголя.
Мастер-классы по банной культуре проводятся бесплатно благодаря поддержке города Нарва-Йыэсуу и Государственного центра опорных услуг (Фонда справедливого перехода).
Расписание мастер-классов по банной культуре
Суббота, 27 июля
15.00-20.00 - территория открыта (вход до 19.00)
16.00 - официальное открытие мероприятия - презентация программы дня и мероприятий
16.30 - банные ритуалы в большой бане "Astera" (ок. 15 мин.)
17.30 - банные ритуалы в большой бане "Astera" проведет мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин
18.30 - банные ритуалы в большой бане "Astera" - гость-сюрприз (ок. 15 мин.)
19.00 - ПАРИЛЬНЯ в большой бане "Astera" (ок. 15 мин.)
Воскресенье, 28 июля
12.00-18.00 - территория открыта (вход до 17.00)
13.00 - банные ритуалы в большой бане "Astera" (ок. 15 мин.)
13.30 - мастерская Юле (изготовление банных принадлежностей)
14.30 - банные ритуалы в большой бане "Astera" проведут Вова Вшивцев и Антон Праткунас, ида-вируские заводилы и энтузиасты спорта
15.30 - мастерская Юле (изготовление банных принадлежностей)
16.00 - банные ритуалы в большой бане "Astera" проведут журналисты "Северного побережья" Сирле Соммер-Калда и Эрик Калда
16.30 - ПАРИЛЬНЯ в большой бане "Astera" (ок. 15 мин.)
17.00 - признание лучших бань, благодарность партнерам и совместная фотография.
Внимание! Вместимость бань ограничена: вход на банные ритуалы - до полного заполнения бани. При наслаждении ритуалами преимущество отдается тем, кто впервые участвует в банном ритуале в рамках мероприятия. Наша цель - предоставить возможность посещения бани как можно большему количеству людей.