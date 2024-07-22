Мастер-классы по эстонской банной культуре в Нарва-Йыэсуу

По словам Марко Торма, главного организатора мастер-классов по эстонской банной культуре, на берегу реки, в непосредственной близости от порта Нарва-Йыэсуу, участников ждут большая баня "Astera", деревянные купели, а также "Orava saun", "Sannamiis", "Avinurme malevkonna saunaauto" и несколько других бань. "Для посещения бань и участия в ритуалах не нужно покупать билеты. Мероприятие бесплатное. Те, кто в эти дни будет на пляже, могут в пляжной одежде поучаствовать в банном фестивале и опробовать пар в разных банях", - сказал Торм, добавив, что стоит иметь наготове монету в 2 евро на случай, если вы захотите оставить вещи в камере хранения.