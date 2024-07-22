Министерства климата создаст стандарт будущих общественных пространств

- Стандарт благоустройства городских улиц в Эстонии в последний раз обновлялся в 2016 году. За это время усугубились экологические проблемы, появились новые виды транспортных средств и возросло желание людей жить в более благоприятной среде. Загрязнение воздуха, шум и риски для здоровья возросли. Модернизация дорог на основе знаний экспертов поможет улучшить качество жизни людей в Эстонии, - сказал вице-канцлер Министерства климата по вопросам жилой среды и циркулярной экономики Иво Яанисоо.

Руководство по организации уличного пространства станет практическим инструментом для тех, кто принимает пространственные решения - работников государственного сектора, планировщиков и проектировщиков. "Это как каталог образцов решений: вы открываете его и смотрите, что лучше всего подходит для вашего района", - сказал Яанисоо, добавив, что руководство станет простым в использовании инструментом не только для экспертов, но и для всех людей, которые хотели бы высказаться по вопросам уличного пространства.

При модернизации улиц больший акцент будет сделан на более проблемных участниках дорожного движения и на развитии экологически чистых видов транспорта. Внимание будет уделено всем элементам улиц, включая проезжую часть, велосипедные дорожки, тротуары, озеленение, парковочные зоны и другие пространства между зданиями.

В составляющую руководство рабочую группу входят различные эксперты, включая архитекторов, городских планировщиков, дорожных инженеров и юристов. Кроме того, в состав группы входят географ-гуманист, эксперт по устойчивой мобильности, разработчик информационных технологий, эколог, психолог-эколог, дизайнер и эксперт по коммуникациям.

- Разносторонность и международный опыт сформированной рабочей группы обеспечат при составлении руководства учет всех необходимых аспектов – от планирования улиц до управления. Группа также имеет большой опыт в области стратегической коммуникации и управления изменениями, что поможет успешно претворить эти изменения в жизнь, - сказал Яанисоо.

Работа над руководством будет идти поэтапно и послужит основой для параллельного обновления стандарта уличного пространства. Полностью руководство будет обнародовано летом 2025 года в виде удобного и иллюстрированного веб-сайта. Новый стандарт уличного пространства будет готов к концу 2025 года.