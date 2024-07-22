Охотникам разрешили отстрелить под сотню медведей

В Эстонии насчитывается 900-950 медведей. Хотя размер популяции в последние годы стабилизируется, количество и распространение медведей в стране увеличивались на протяжении 15 лет.

По данным департамента, за первые шесть месяцев этого года зарегистрированы 67 случаев причиненного медведями ущерба, но сообщения о замеченных людьми животных поступают очень часто.

Среду уездов больше всего косолапых (17) разрешено застрелить в Ида-Вирумаа, а меньше всего (2) - в Валгамаа и Пыльвамаа.

Квота может быть дополнительно увеличена максимум на 8 особей за счет отстрела конкретных медведей, признанных опасными. Сезон охоты на медведей продолжается с 1 августа до конца октября.