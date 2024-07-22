Департамент окружающей среды установил квоту на отстрел медведей в текущем году в количестве 94 медведей, из которых 17 - в Ида-Вирумаа.
Охотникам разрешили отстрелить под сотню медведей
В Эстонии насчитывается 900-950 медведей. Хотя размер популяции в последние годы стабилизируется, количество и распространение медведей в стране увеличивались на протяжении 15 лет.
По данным департамента, за первые шесть месяцев этого года зарегистрированы 67 случаев причиненного медведями ущерба, но сообщения о замеченных людьми животных поступают очень часто.
Среду уездов больше всего косолапых (17) разрешено застрелить в Ида-Вирумаа, а меньше всего (2) - в Валгамаа и Пыльвамаа.
Квота может быть дополнительно увеличена максимум на 8 особей за счет отстрела конкретных медведей, признанных опасными. Сезон охоты на медведей продолжается с 1 августа до конца октября.