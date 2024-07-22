Совет Европы рекомендовал Эстонии улучшить доступ к публичной информации

- Доступ к публичной информации является частью нашего общего права на информацию, а принципы прозрачности и открытости необходимы для поддержания демократии, - заявил министр юстиции Мадис Тимпсон, отметив, что конвенция направлена на установление единых минимальных стандартов доступа к официальным документам в странах, входящих в состав Совета Европы.

По словам министра юстиции, эксперты Совета Европы считают, что эстонский закон в целом соответствует конвенции, и внесли четыре предложения о том, как его усовершенствовать. Прежде всего экспертная группа рекомендует лучше сбалансировать различные интересы, связанные с ограничением доступа к информации, и рассмотреть не только потенциальный вред от раскрытия публичных данных, но и общественные интересы, то есть право на свободу информации.

- Мы согласны с тем, что в Законе об общественной информации прямым текстом об этом не говорится. Однако в своем ответе экспертам мы объяснили, что в нашем законодательстве действует принцип, согласно которому публичность данных является правилом, а ограничения на доступ к публичной информации - исключением. Ограничения доступа должны быть обоснованы, и законность их введения также должна рассматриваться при получении запроса на информацию. В любом случае, та часть данных, на которую не распространяются ограничения доступа, должна быть обнародована, - пояснил Тимпсон.

В настоящее время Министерство юстиции анализирует Закон о публичной информации с целью повышения доступности и прозрачности информации, а также поиска соответствующих решений. "В этой работе мы сможем учесть оценку экспертов Совета Европы, а также использовать опыт и практику других государств ЕС", – сказал министр.