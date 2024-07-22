Министерство климата расширило зону риска подтоплений в Ида-Вирумаа

По словам Каупо Ляэнеранны, заместителя министра по морским делам и водной среде Министерства климата, водные компании, местные самоуправления и уездные объединения в зонах риска могут подать заявку на поддержку Европейского фонда регионального развития для снижения вредные последствия затоплений.

- В зонах риска необходимо систематически заниматься предотвращением рисков и уменьшением возможного ущерба, поскольку даже небольшое наводнение может нанести большой ущерб, - сказал Ляэнеранд. - Например, кратковременное затопление может вывести из строя систему водоснабжения и канализации в этом районе. Однако морская или речная вода, попадающая на улицы города, может подвергнуть опасности людей, затруднить движение транспорта и нанести ущерб имуществу. Если высокий уровень воды продлится длительное время, это может помешать и другим оперативным задачам Спасательного департамента и ОПА.

При поддержке Центра экологических инвестиций можно построить защитные дамбы и реконструировать канавы, а также восстановить водный режим осушенных территорий, оздоровить водоемы и восстановить поймы.

Кроме того, Агентство по охране окружающей среды создает системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения об уровне воды и внезапных дождях в зонах риска с целью повышения осведомленности и оперативной компетентности, связанной с угрозой наводнений.

Министерство определило новые зоны риска водораздела восточной Эстонии:

деревня Кирумпяя

деревня Кясму

местечко Высу

поселок Верги

город Кунда

город Нарва-Йыэсуу

Помимо новых территорий, в списке зон риска остаются 15 из прежних 16 зон риска.

Также завершен план работ и график взаимодействия органов управления водными ресурсами по смягчению последствий наводнений.

Министерство климата приглашает общественность представить мнения и предложения относительно обновленной оценки риска наводнений, планов управления водными ресурсами, а также плана работы и участия в плане смягчения последствий наводнений. Публичное обсуждение продлится до 21 декабря 2024 года.