Кристен Михал: План нового правительства - уверенность в росте

Наше чувство уверенности было подорвано несколькими кризисами. Самый острый - жестокая захватническая война у нашего порога. Безопасность, экономика Эстонии и средства к существованию наших людей оказались под ударом. А вместе с ними и финансовое положение государства.

Стало ясно, что в последнее десятилетие мы сами не смогли принять многие решения. Всё так, как есть, но кто-то должен навести порядок. Когда-то мы как государство были в состоянии принимать решения, которые были необходимы, а порой и те, которые были удобны. Теперь мы снова должны делать то, что необходимо.

Мы должны быть честными и сказать прямо: решения, которые должны быть приняты и о которых мы объявляем сегодня, трудны. У них будут последствия, которые ощутит на себе весь народ Эстонии. Мы просим каждого внести свой вклад и будем очень высоко ценить этот вклад. Спасибо всем людям, семьям и сообществам Эстонии, которых коснутся эти крайне необходимые шаги.

Мы хорошо знаем, что каждое сокращение государственного сектора, каждое повышение налогов, каждое решение, которое необходимо принять, чтобы чувствовать себя уверенно, - все это влияет на экономику и на наших людей, тормозит экономическую активность. Но неуверенность оказывает еще более сильное и пагубное влияние.