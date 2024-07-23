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Тийт Лиллеметс вернулся в горуправу с желанием улучшить жизнь города

Ирина Кивисельг
, журналист
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Тийт Лиллеметс.
Тийт Лиллеметс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В конкурсе на должность руководителя экономического отдела службы развития и экономики, который провело Кохтла-Ярвеское горуправление, участвовало больше десяти человек, комиссия посчитала лучшим кандидатом Тийта Лиллеметса, который с прошлого четверга приступил к своим новым обязанностям.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что он подписал приказ о назначении на должность руководителя экономического отдела службы развития и экономики Тийта Лиллеметса, а выбор сделала конкурсная комиссия, которую возглавлял вице-мэр Александр Кейвабу.

Александр Кейвабу сейчас в отпуске, комментарий от него получить не удалось, но, по словам мэра, на собеседование были приглашены семь человек и комиссия признала лучшим Тийта Лиллеметса, руководствуясь тем, что он уже работал в структуре горуправления, значит, знает проблемы города и в недалеком прошлом хорошо проявил себя как хозяйственный руководитель в качестве заместителя мэра по Ахтмеской и Оруской частям города.

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