В конкурсе на должность руководителя экономического отдела службы развития и экономики, который провело Кохтла-Ярвеское горуправление, участвовало больше десяти человек, комиссия посчитала лучшим кандидатом Тийта Лиллеметса, который с прошлого четверга приступил к своим новым обязанностям.
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Тийт Лиллеметс вернулся в горуправу с желанием улучшить жизнь города
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что он подписал приказ о назначении на должность руководителя экономического отдела службы развития и экономики Тийта Лиллеметса, а выбор сделала конкурсная комиссия, которую возглавлял вице-мэр Александр Кейвабу.