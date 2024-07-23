Тийт Лиллеметс вернулся в горуправу с желанием улучшить жизнь города

Александр Кейвабу сейчас в отпуске, комментарий от него получить не удалось, но, по словам мэра, на собеседование были приглашены семь человек и комиссия признала лучшим Тийта Лиллеметса, руководствуясь тем, что он уже работал в структуре горуправления, значит, знает проблемы города и в недалеком прошлом хорошо проявил себя как хозяйственный руководитель в качестве заместителя мэра по Ахтмеской и Оруской частям города.