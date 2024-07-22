Автобусы будут останавливаться на Йыхвиской автостанции в другом месте в течение трех недель

На новой Йыхвиской автостанции, строительство которой завершилось в начале 2020 года, все восемь платформ провалились. Больше всего пострадали первые четыре платформы со стороны центра "Jewe", где останавливаются более длинные и тяжелые автобусы дальнего следования "Lux Express".

- На этих провалившихся платформах скапливается вода, которая зимой замерзает, и ее невозможно хорошо очистить, - сказала управляющая центром "Jewe" Аннели Мянд, отметив, что автобусам было трудно выезжать с крытой платформы.

Изначально планировалось использовать платформы, которые находятся в лучшем состоянии, так же, как и во время других ремонтных работ, то есть там останавливались бы те же автобусные маршруты, что и всегда. Однако выяснилось, что длинные автобусы дальнего следования будут занимать слишком много места при остановке на другой стороне дороги, а автобусы уездных линий там уже не поместятся и не смогут нормально выезжать со своих платформ.

Поэтому было решено изменить расположение всех остановок: существующие платформы 4, 5 и 6 будут перенесены через дорогу, вдобавок автобусы с платформы 3 тоже будут останавливаться там. На их месте под крышей расположатся платформы 1, 2 и 4.

- В течение понедельника на столбах временно установят новые номера, а старые закроют. Столбы остановок на другой стороне дороги также будут пронумерованы, - подтвердила Аннели Мянд.

По ее словам, в карманы для автобусов будут уложены бетонные плиты, которые лучше выдерживают вес.

- В разговоре с представителями "T GRUPP OÜ" выяснилось, что у них была такая же проблема на Таллиннской автостанции. Они пробовали и камень, и асфальт, но бетонные плиты оказались самыми надежными. Здесь больше экспериментировать не станем, будем действовать наверняка, - пояснила Мянд.

Работы продлятся до 12 августа.

Стоянка такси будет перенесена на парковку перед рынком.

В этом году будут отремонтированы четыре автобусные платформы, а в следующем займутся остальными.